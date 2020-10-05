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Татьяна Ааб: Хочется, чтобы дети приходили к новому театру кукол не на 30 минут

«Хочется, чтобы маленькие псковичи приходили к новому зданию театра кукол не на 30 минут, а на несколько часов», - отметила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор учреждения Татьяна Ааб, комментируя значимость предстоящей реконструкции танцплощадки «Таблетка» для последующего переезда туда областного театра кукол.

По ее словам, с учетом планов по строительству Центра культурного развития в непосредственной близости от «Таблетки», «это место может стать очень хорошим многофункциональным культурным центром Пскова».

«Если новый театр кукол не будет построен, вся территория останется в прежнем виде. Аттракционы рядом с "Таблеткой" устарели, и мне приходилось слышать от некоторых родителей: "пока мой ребенок катается, я стою и боюсь, что он упадет". Хочется, чтобы наши дети катались на чем-то более современном. Если честно, такая парковая зона для детей осталась только в Пскове. В большинстве городов уже создают настоящий детский рай», - отметила Татяна Ааб.

В данном квартале, по ее словам, будет и татр кукол, и отдельная зона отдыха с детским кафе. «Нам бы хотелось, чтобы она была шире, чем обычные игровые комплексы во дворах: какие-то "трубы", канатные лестницы, "горки", переходы — чтоб дети пришли с родителями и спокойно отдыхали. Хочется, чтоб это было место, куда можно было бы прийти не на полчаса, пока идет спектакль, а провести там и час, и два», - заключила директор театра кукол.