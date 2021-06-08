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Известный флейтист провел мастер-классы для детей в Пскове

Солист оркестра Большого театра, старший преподаватель МГИМ имени А. Г. Шнитке Николай Попов провел серию мастер-классов в музыкальных школах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Николай Попов ведет активную педагогическую деятельность, дает мастер-классы в разных городах России и зарубежья, участвует в целом ряде исполнительских и образовательных проектов, а также регулярно выступает с новыми инициативами.

Он выпускник Санкт-Петербургской консерватории, также завершил обучение в аспирантуре Высшей школы музыки и театра в Мюнхене. С 2012 года – солист оркестра Большого театра.

На минувшей неделе 3 сентября в Детской музыкальной школе №1 города Пскова состоялся мастер-класс Николая Попова. В ходе мастер-класса преподаватели и учащиеся детских школ искусств региона, Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова смогли ближе познакомится с авторской методикой обучения игры на флейте, посвященной освоению важнейших аспектов искусства игры на флейте – дыхания, амбюшюра (постановки губ), постановки пальцев рук, резонанса.

В ТКД рассказали, что Николай Попов активно пропагандирует классическое исполнительское искусство, является организатором ежегодных летних творческих школ, одна из которых состоялась в Палкинской детской школе искусств в 2018 году в рамках проекта Росмолодежи.

«Состоявшийся мастер-класс – одна из ярких страниц творческой деятельности Николая Попова – настоящего энтузиаста, стремящегося привить интерес и любовь к своему инструменту, - отметили в ТКД. - Прекрасный концертный зал музыкальной школы, дружественная, непринужденная творческая обстановка, обаяние личности замечательного музыканта – все это настраивало юных музыкантов на успех в преодолении технических трудностей в искусстве игры на флейте».

По окончании мастер-класса преподаватели и учащиеся получили именные сертификаты с подписью Николая Попова.

Визит Николая Попова в Псковскую область проходил по инициативе регионального комитета по культуре. В ближайшее время планируется подписать соглашение о проведении серии мастер-классов в музыкальных школах Псковской области, где дети под пристальным взором исполнителя мирового уровня, солиста Большого театра будут изучать основы музыкального ремесла.