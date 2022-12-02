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Актриса Алёна Бабенко посетила Псковский театр драмы

Актриса Алёна Бабенко посетила Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина. Об этом сообщается в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

«Накануне заслуженная артистка России, актриса театра и кино Алёна Бабенко посетила спектакль нашего театра "Зойкина квартира", оставив слова благодарности и восхищения труппе и создателям», - рассказали в театре.

Алёна Бабенко закончила ВГИК (мастерская Анатолия Ромашина) в 2000 году. Ещё студенткой дебютировала в сериале «Каменская», где снялась в нескольких эпизодах. Известность актрисе принесла главная роль в фильме Павла Чухрая «Водитель для Веры». С 2008 года — ведущая актриса театра «Современник». Принимала участие в телепроектах Первого канала «Ледниковый период-2» (2008), «Глобальное потепление» и «Ледниковый период-3. Новый сезон» (2009). Сыграла десятки ролей в кинофильмах и сериалах, обладатель многих призов и наград.