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Онлайн-экскурсию по закулисью подготовили в псковском театре драмы. ВИДЕО

Всемирный день театра отмечают сегодня, 27 марта. К празднику Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина подготовил онлайн-экскурсию по учреждению. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Видео: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

«Присоединяйтесь к маленькой онлайн-экскурсии по закулисью нашего театра. Мы прошлись по театральным коридорам, заглянули к гримерами, реквизиторам, звукорежиссерам, побывали на репетиции. И только одного не хватает в нашем ролике – улыбок зрителей. Любите театр! Ходите в театр! И помните, что мы всегда рады видеть вас в псковском театре драмы», - обратились к зрителям в театре.

Как сообщается в соцсетях учреждения, первый театральный сезон в Народном доме имени А. С. Пушкина – ныне Псковском академическом театре драмы – открылся 4 апреля 1906 года.

На псковской сцене выступали легендарные актеры Владимир Давыдов, Вера Комиссаржевская, Мария Савина, Юрий Юрьев, Екатерина Корчагина-Александровская, оперный певец Федор Шаляпин.

Сегодня Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина является одним из ведущих театров в регионах, соответствует трендам современного театрального мира и востребован не только псковичами и гостями города, но и лучшими театральными фестивалями.