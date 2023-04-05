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Сцена / Новости

Минкульт выделил средства на ремонт фасада псковского театра драмы

28.04.2023 13:15|ПсковКомментариев: 1

Министерство культуры выделило средства на ремонт фасада псковского театра драмы. Об этом сообщил художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил Дмитрий Месхиев, это произошло ещё до получения «Золотой маски». «Мы приведем исторический фасад в порядок, уже приступаем к ремонтным работам», – уточнил худрук.

Ранее сообщалось, что здание театра (народный дом начала XX века) отремонтируют - работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения проведут до 1 ноября 2024 года. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Напомним, спектакль псковского театра «Морфий» по рассказам Михаила Булгакова боролся за «Золотую маску» в семи номинациях и получил награды «Лучшая работа художника по костюмам» (Антон Федоров, Александр Стройло) и «Лучшая женская роль второго плана» (Наталья Петрова). 

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Псковский академический театр драмы в третий раз оказывается в числе номинантов Национальной театральной премии «Золотая маска». В 2019 году спектакль «Река Потудань» получил шесть номинаций, в 2020 году спектакль «Ревизор» был выдвинут на соискание премии в пяти позициях и стал лауреатом в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

Теги: #театр
Источник: Псковская Лента Новостей
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