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Минкульт выделил средства на ремонт фасада псковского театра драмы

Министерство культуры выделило средства на ремонт фасада псковского театра драмы. Об этом сообщил художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как отметил Дмитрий Месхиев, это произошло ещё до получения «Золотой маски». «Мы приведем исторический фасад в порядок, уже приступаем к ремонтным работам», – уточнил худрук.

Ранее сообщалось, что здание театра (народный дом начала XX века) отремонтируют - работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения проведут до 1 ноября 2024 года. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

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Напомним, спектакль псковского театра «Морфий» по рассказам Михаила Булгакова боролся за «Золотую маску» в семи номинациях и получил награды «Лучшая работа художника по костюмам» (Антон Федоров, Александр Стройло) и «Лучшая женская роль второго плана» (Наталья Петрова).

Псковский академический театр драмы в третий раз оказывается в числе номинантов Национальной театральной премии «Золотая маска». В 2019 году спектакль «Река Потудань» получил шесть номинаций, в 2020 году спектакль «Ревизор» был выдвинут на соискание премии в пяти позициях и стал лауреатом в номинации «Лучшая женская роль второго плана».