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Летняя стационарная театральная сцена появится в Пскове

Летняя стационарная театральная сцена появится в Пскове. Об этом сообщил художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас у нас есть территория, на которой я, если буду жив, сделаю стационарную летнюю сцену. Мы уже провели переговоры с городом. Моя мечта сделать комплекс: театральный лофт, творческую студию. Хочу побыстрее воплотить эту идею, чтобы у театра и города была такая площадка. Таких площадок в Пскове не хватает», – сказал Дмитрий Месхиев.

Местоположение будущей театральной сцены худрук пока решил держать в секрете.