Сцена / Новости

Посещаемость спектаклей в Псковском театре драмы составила 92 %

4400 зрителей посетили Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина в апреле 2023 года. Заполняемость залов театра составила 92,28 %, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина

При аншлагах, со стопроцентной заполняемостью, прошел 21 спектакль: «Морфий» 1 и 2 апреля, впоследствии получивший Национальную театральную премию «Золотая маска» в двух номинациях; «Пиковая дама» 4 и 6 апреля (именно в эти даты прошли сотый и сто первый показы спектакля); спектакль детской театральной мастерской «Гвозди» «Что в конверте?»; комедия «Пигмалион» (одна из последних премьер сезона); показы бэби-спектаклей «Невероятные приключения голубя Петра» и «Год Жирафа» в выходные дни апреля; музыкально-поэтическая программа Нины Семеновой и Аркадия Галковского «Цветаева и саксофон»; моноспектакль петербургского артиста Игоря Волкова «Веселенькое кладбище»; чеховский «Ионыч»; спектакль-концерт в постановке Дмитрия Месхиева «Случайный вальс»; философский детектив «Свидетельские показания»; семейная драма Флобера «Бовари»; трагическая буффонада Булгакова «Зойкина квартира».

384 человека посетили театр по «Пушкинской карте». Особый интерес у молодых людей в этом месяце вызвали спектакли «Пиковая дама», «Ионыч», «Морфий», «Цветаева и саксофон», «Свидетельские показания». Абсолютный лидер по посещаемости по «Пушкинской карте» – «Зойкина квартира» (90 человек).

В апреле театр показал 40 спектаклей, в майскую афишу вошло 46 показов. Афишу Псковского театра драмы можно посмотреть на официальном сайте театра, где доступен репертуар до конца сезон.