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Сцена / Новости

Художественному руководителю Псковского театра драмы Дмитрию Месхиеву исполняется 60 лет

31.10.2023 07:00|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 31 октября, исполняется 60 лет художественному руководителю - директору Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, заслуженному деятелю искусств России, кинорежиссеру Дмитрию Месхиеву.

Дмитрий Месхиев родился 31 октября 1963 года в Ленинграде в семье кинематографистов. Родители работали на киностудии «Ленфильм». Отец – известный кинооператор Дмитрий Месхиев-старший, снимавший фильмы Авербаха, Мотыля, Шпаликова и других режиссеров, мать – режиссер Наталья Трощенко, создатель фильмов «О тех, кого помню и люблю», «Кадкина всякий знает», «Долгая дорога к себе», «Сошедшие с небес» и других.

В 1981 году в возрасте 17 лет пришел на киностудию «Ленфильм» и включился в кинопроцесс, работая механиком съемочной техники. Участвовал в создании фильмов «Голос», «Никколо Паганини», «Тайна синих гор», «Требуются мужчины». 

В 1983 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа, в 1988 году окончил институт (мастерская режиссера Марлена Хуциева).

Дмитрий Месхиев в программе «Чай втроем» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM)

Кинематограф

Спустя год после выпуска из института Дмитрий Месхиев снял на Одесской киностудии дебютную картину «Гамбринус» по мотивам одноименного рассказа Александра Куприна (автор сценария – Валерий Тодоровский), за которую получил специальные призы жюри на фестивале «Дебют-90» в Москве и на Фестивале молодого кино в Валенсии. Главные роли в картине исполнили Михаил Безверхний, Нина Русланова, Ирина Розанова, Александр Трофимов, Борис Плотников.

С 1990 по 2001 годы работает режиссером-постановщиком на киностудии «Ленфильм», за это время в свет вышли полнометражные фильмы «Циники», «Над темной водой», «Американка», «Женская собственность», «Механическая сюита» и «Прибытие поезда» (Дмитрий Месхиев снял одну из четырех новелл киноальманаха – «Экзерсис № 5»), которые неизменно получали награды российских и международных кинофестивалей.

В этот период Месхиев также выступает режиссером и продюсером концертов группы Сергея Курехина «Поп-механика», создает видеоклипы и рекламные ролики.

В 2001 году Дмитрий Месхиев становится продюсером кинокомпании «Черепаха», продолжая при этом карьеру режиссера. За годы работы в компании спродюсировал более десяти фильмов, получивших призы международных и российских фестивалей.

В 2004 году на экраны выходит один из самых успешных фильмов Дмитрия Месхиева – военная драма «Свои» с участием Богдана Ступки, Сергея Гармаша, Михаила Евланова, Константина Хабенского. За первый год фильм получил более 35 призов и премий, в том числе Гран-при Московского международного кинофестиваля, премии «Ника», «Золотой Орел» и «Золотой Овен». Картина вошла в список 100 главных русских фильмов.

Председатель жюри XXVI Московского кинофестиваля, британский режиссер Алан Паркер о Дмитрии Месхиеве: «Это одна из лучших картин, которые я видел за последнее время. Вы должны гордиться этим человеком».

С 2008 по 2010 годы Месхиев возглавлял петербургский филиал кинокомпании «Всемирные русские студии», на посту директора занимался организационными вопросами, закупкой киносъемочной техники, строительством и введением в работу подразделения постпродакшн. За время работы вывел студию на рабочий, а затем и на конкурентоспособный уровень. С 2010 года – главный продюсер кинокомпании. За это время студия выпустила более восьмисот часов кино- и телепродукции и вошла в тройку лидирующих кинопроизводственных компаний страны. Являясь главным продюсером, Дмитрий Месхиев спродюсировал более тридцати телевизионных и полнометражных фильмов.

В 2012 году создал компанию «Кинодело Продакшн», которая занимается продюсированием и производством кино- и телепроектов. В феврале 2015 года состоялась российская премьера сверхуспешной военной драмы Месхиева «Батальонъ», производством которой в том числе занималась «Кинодело Продакшн». На сегодняшний день художественный фильм «Батальонъ» является самым титулованным военным фильмом за всю историю отечественного кино. Кинокартина имеет награды всех континентов мира. Фильм – лидер российского проката в 2015 году.

По нынешнее время Месхиев продолжает работать как режиссер, сценарист и продюсер. В 2018 году на экраны вышел фильм «Два билета домой», в 2021 году в онлайн-кинотеатрах вышел фильм «Хорошие девочки попадают в рай», Дмитрий Месхиев – автор сценария и режиссер, продюсер – Сергей Сельянов (кинокомпания «СТВ»).

Театр

В 2015 году создал Государственное автономное учреждение культуры Псковской области «Театрально-концертная дирекция», в ведение которой вошли Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина, Псковская областная филармония, Псковский областной театр кукол, Информационно-туристский центр и другие учреждения культуры.

С 2017 года и по настоящее время Дмитрий Месхиев – художественный руководитель и директор Псковского академического театра имени А.С. Пушкина. За эти годы вывел театр на уровень ведущих региональных театров России. Привлек в Псков ярких представителей нового поколения режиссуры, расширил репертуарную афишу, сделав ее разнообразной по стилистике и по режиссерскому почерку, что стало залогом успешного прорыва театра – спектакли Псковской драмы узнали и высоко оценили в российском театральном сообществе.

За три прошедших года театр – участник более пятнадцати фестивалей, гастролировал в Москве и Петербурге, амплитуда гастролей расширилась от Владивостока и Екатеринбурга до Крыма и Новороссийска. Впервые в истории театр дважды становится соискателем Национальной театральной премии «Золотая маска» со спектаклями «Река Потудань» в шести номинациях и «Ревизор» в пяти номинациях. В 2020 году актриса Псковского театра драмы Дарья Чураева завоевала «Золотую маску» за лучшую роль второго плана в спектакле режиссера Петра Шерешевского «Ревизор».

Спектакль «Морфий», поставленный по рассказам Булгакова Антоном Федоровым, получил семь номинаций на Национальную театральную премию «Золотая маска – 2023» и стал лауреатом за «Лучшую женскую роль второго плана» (Наталья Петрова) и «Лучшую работу художника по костюмам» (Антон Федоров, Александр Стройло).

Спектакль «Лягушки» Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина по роману современного китайского писателя, нобелевского лауреата Мо Яня получил рекордные восемь номинаций на национальную театральную премию «Золотая маска».

Пресс-портрет
Месхиев Дмитрий Дмитриевич Художественный руководитель Псковского драмтеатра - директор театра
Теги: #театр
Источник: Псковская Лента Новостей
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