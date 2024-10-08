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Театр современного танца выступит в псковской филармонии

Театр современного танца «Каннон Данс» выступит 17 января на сцене Псковской областной филармонии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Коллектив создан в 1997 году хореографом Натальей Каспаровой и продюсером Вадимом Каспаровым и является живой историей современного танца в России, рассказали в филармонии. На его счету крупнейшие проекты, мастер-классы и выступления хореографов со всего мира.

В программе концерта будут представлены две постановки: