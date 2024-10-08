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Сцена / Новости

В псковском театре прошел юбилейный вечер народного артиста РФ Владимира Свекольникова

03.07.2025 16:42|ПсковКомментариев: 0

2 июля корифею псковской сцены, актеру Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина, народному артисту России Владимиру Свекольникову исполнилось 80 лет. В честь юбиляра в театре прошел торжественный вечер, объединивший коллег, друзей и поклонников его творчества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фотография: Псковский театр драмы имени Пушкина

Со сцены звучали поздравления, песни, стихи Владимира Свекольникова в исполнении его коллег. Выступил и сам юбиляр со знаковым рассказом «Комик» (его он читал еще при поступлении в Театральное училище имени Щепкина в 1963 году) и баснями Ивана Крылова.

Свое почтение артисту выразили художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, заместитель главы города Пскова Алексей Несмашный, президент клуба айкидо «Айкикай» Вадим Азарьев, артисты и сотрудники театра.

2 июля Владимир Свекольников был награжден почетной грамотой губернатора Псковской области.

«Вдумайтесь, 52 года Владимир Степанович работает в нашем театре – это почти половина всей его истории. Человек отдал профессии всю жизнь и до сих пор выходит на сцену. Это достойно глубочайшего уважения. Нижайший поклон! Желаю здоровья и плодотворной работы в нашем театре», - поздравил художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев.
«Мне сегодня несказанно повезло прийти на этот вечер и вручить вам высшую награду Псковской области – почетную грамоту губернатора нашего региона. Позвольте поблагодарить вас за верную службу своему делу, своему выбору и своему театру. Скольких душевных сил требует актерская работа, нам остается только догадываться, а вы ни разу никому не дали повода сомневаться в том, что вы настоящий великий русский артист», - сказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Много было сказано о заслугах Владимира Степановича, кроме одной: это мой первый инструктор по карате. Мой сенсей в 1979 году открыл мне путь в боевые искусства, которым я иду до сих пор. Это очень значимый человек в моей жизни, благодаря которому сформировалась моя личность. Позже я побывал в разных странах и убедился: то, что давал нам Владимир Степанович, абсолютно соответствует мировому уровню и кое-где его даже превосходит», - рассказал президент клуба айкидо «Айкикай» Вадим Азарьев.

«Дорогой Володя! Вот и прожили мы больше половины… Сначала мы попали под колесо театра – а в театр не поступают, в театр попадают (как под поезд, под машину), – теперь попали в возраст, возраст мудрости, нового понимания. И мне сегодня вспомнилось очень важное стихотворение Пастернака: "О, знал бы я, что так бывает, когда пускался на дебют…"», - поздравил заслуженный артист России Виктор Яковлев.

«Дорогой Владимир Степанович! Вы, как никто другой, своим художественным словом привносите в мир семена любви и добра! Ваше искусство дарит людям радость и душевное отдохновение, заставляет задуматься и поверить в лучшее! Пусть же продолжится ваше благородное служение отечественной культуре и не иссякает вдохновение!» - передал поздравление Владимиру Свекольникову от имени псковских писателей и регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин.

На сцену именинник выйдет уже 3 и 4 июля в спектакле «Пиковая дама» в роли Чекалинского. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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