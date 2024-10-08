Сцена / Новости

Арт-скамейку установят у псковского театра в честь юбилея Александра Стройло

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина 7 сентября приглашает зрителей на торжественное открытие памятника А. С. Пушкину у главного входа в театр — Пушкинской арт-скамьи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

4 сентября главный художник Псковского театра драмы Александр Стройло отпразднует 70-летие.

«В его мастерской поэт повсюду: он смотрит на вас с многочисленных портретов, зарисовок, эскизов, прячется среди книг, сам чудит в шутливых новеллах. Порой даже кажется, что мастерская эта принадлежит не Александру Григорьевичу, а Александру Сергеевичу! Закономерно, что в честь юбилея Александра Стройло, заслуженного художника РФ, заслуженного деятеля искусств Псковской области, у главного входа в наш театр будет открыт памятник Пушкину по эскизу мастера», - рассказали в театре.

Открытие Пушкинской арт-скамьи состоится 7 сентября в 18:00, перед спектаклем «Маленькие трагедии» (художники спектакля – Александр Стройло и Гульназ Балпеисова).

Заслуженный художник России, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», член Союзов художников, театральных деятелей и кинематографистов России Александр Стройло живет и работает в Пскове с 1979 года, служит главным художником Псковского театра драмы с 2015 года. За это время он оформил десятки спектаклей. Многогранное творчество Александра Стройло не ограничивается театральными работами: его картины находятся в государственных музеях страны и частных коллекциях, он создает удивительные рукотворные книги художника, иллюстрирует издания, работает над художественным оформлением фильмов, добавили в театре.