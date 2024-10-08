Сцена / Новости

Главный художник псковского театра Александр Стройло отмечает 70-летие

70-летие празднует главный художник Псковского театра драмы, заслуженный художник России, заслуженный деятель искусств Псковской области Александр Стройло 4 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в театре.

Фотографии: Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина

«Александр Григорьевич Стройло — художник, спектр творческих исканий которого необычайно широк. Его работы украшают собрания государственных музеев и частные коллекции, за его плечами десятки (быть может, сотня) выставок, он работает в кино и театре, оформляет не только спектакли, но и всё театральное пространство, иллюстрирует книги и мастерит собственные уникальные книги художника. За этим перечислением стоит удивительный человек, создающий вокруг себя захватывающий коллаж из слов, цветов, форм, образов и историй. В плавильную печь его творчества попадают самые неожиданные материалы и сочетания красок, высокий стиль мешается с просторечным, фантастика соседствует с бытописанием. Творческой манере художника свойственны непредсказуемость, игра со зрительским восприятием, изобретательность и мастерство», - рассказали в театре.

С Псковщиной свою жизнь Александр Стройло связал почти полвека назад. «Псков — лучший город Земли, здесь и живется хорошо, и тем более работается», — признается мастер. Как сказал однажды писатель и критик Валентин Курбатов, когда человек в России произносит слово «Псков», он представляет то, что нарисовано Александром Стройло, даже не зная и не видя его картин, он видит его Псков. И действительно: Александр Стройло не только художник, запечатлевший храмы, реки, улочки, дворы и псковичей, он исследователь и хранитель псковской истории, псковской старины.

Зритель Псковского театра драмы хорошо знаком с работами Стройло — театрального художника, где он служит с 2015 года. Он оформил спектакли «Мой не мой», «Маленькие трагедии» (совместно с Гульназ Балпеисовой), «Говорит Москва», «Пигмалион», «Зойкина квартира», «Ревизор», «Сережа очень тупой», «Каштанка», «Село Степанчиково и его обитатели», «Таланты и поклонники» и многие другие. За работу художника по костюмам в спектакле «Морфий» совместно с Антоном Федоровым был награжден Национальной театральной премией «Золотая маска».

7 сентября в 18:00 в честь юбилея Александра Стройло состоится торжественное открытие Пушкинской арт-скамьи у главного входа в Псковский театр драмы. Приглашаются все желающие.

Александр Стройло — заслуженный художник России, заслуженный деятель искусств Псковской области, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». Родился в Брянской области. В 1978 году окончил Пензенское художественное училище. С 1979 года живет и работает в городе Пскове. Член Союзов художников, театральных деятелей и кинематографистов России. Его работы находятся в Русском музее, Музее книги Российской национальной библиотеки, музеях Анны Ахматовой (Санкт-Петербург), Владимира Маяковского и Николая Островского (Москва), Псковском музее-заповеднике, Пушкинском заповеднике (Михайловское) и других. Главный художник Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина с 2015 года.