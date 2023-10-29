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Сцена / Обзоры

Любовь накануне зимы: премьерный показ спектакля-концерта Ирины Евдокимовой прошел на псковской сцене

29.10.2023 10:00|ПсковКомментариев: 0

Мимолетная и бесконечная, хрупкая и сильная, неземная и страстная - любовь во всех ее проявлениях царит в новом спектакле-концерте творческого тандема актрисы Ирины Евдокимовой и режиссера Алексея Злобина, который представили вчера на сцене Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина. Идти на эту премьеру надо обязательно вдвоем – с тем или с той, от кого у вас все еще кружится голова и перехватывает дыхание. С кем хочется возвращаться вечером по улице Пушкина или Ленина, запорошенной снегом, который искрится в сиянии фонарей.

 

Ирина Евдокимова. Фото здесь и далее: Игорь Ефименко (спектакль «Ночь печальна»)

Дело в том, что «Гимн любви» – это не классический моноспектакль, а театрализованный концерт, сотканный из русских и цыганских романсов, оперных арий, джазовых импровизаций, кинокомпозиций, французского шансона (собственно, он и озаглавлен по названию одной из самых знаменитых песен Эдит Пиаф, которая звучит в финале). В каждой ноте, в каждой стихотворной строке этой необычной постановки - воспоминания, ассоциации, счастье узнавания и горечь разлуки. От Вертинского – к Марии Пуаре, от Марии Пуаре – к Высоцкому, от Высоцкого – к Гавриле Лубнину, от Лубнина – к Шуберту, Таривердиеву, Э.-Л. Уэбберу, Бизе, обратно к Вертинскому...

Головокружительная смена эмоций, историй, эпох, стилей. Еще более говокружительна смена образов, которые Ирина Евдокимова проживает за время спектакля. Ей подвластны, кажется, любые амплуа: актрисе ничего не стоит перевоплотиться в яркую, надменную цыганку, а спустя несколько минут предстать перед зрителем в облике дивы декаданса, которая в следующей композиции превратится в изящную утонченную француженку.

Минимум реквизита: шляпка, легкий шарф, высокий барный стул. Минимум декораций: черный фон – более чем достаточно. Ничего лишнего, все внимание – на лицо, выразительное, пластичное, цепляющее взгляд, на руки – говорящие, порхающие. Еще одна важная составляющая актерского высказывания в премьере этого сезона, конечно же, голос. Широту его диапазона, силу, красоту тембра псковичи уже успели оценить в спектакле «Ночь печальна». В постановке «Гимн любви» актриса поражает слушателей владением голосом, разными стилями звукоизвлечения. Классический bellcanto, фолк, джаз, рок, цыганское пение - лавировать от одного к другому непростая задача даже для профессиональных солистов-исполнителей. Ирина вылавировала, причем в ее исполнении все звучало очень органично.

Особенно интересно слушались композиции, в которых стили неожиданно смешивались, создавая новое прочтение давно знакомого музыкального текста. Представьте, как звучала бы песня «Здесь лапы у елей» в исполнении не Высоцкого, а, например, классической эстрадной джаз-вокалистки. Или солистки цыганского хора. Или рокерши из гранж-группы с гитаристом и пианистом из оркестра Поля Мориа… Остановимся, пожалуй, дабы не лишать будущих зрителей возможности самостоятельно открыть для себя неповторимую эклектику спектакля.

Песни любви звучат во время концерта на разных языках: русском, английском, французском, испанском, цыганском, немецком и становятся зримым доказательством утверждения, что все мы на самом деле – об одном и на одном, ведь каждому из нас нужна любовь, принятие другим человеком. Любя, кто-то молчит о своем чувстве всю жизнь, кто-то кричит на всех углах, кто-то пишет музыку и стихи, кто-то излучает свет. Энергетика актрисы и сила выбранных для спектакля композиций позволяет выразить всю возможную гамму.

Для этого лаконичного по своей сценографии спектакля очень важна световая партитура. Она создает настроение, придает глубину происходящему, задает дополнительные акценты. Например, на контрасте с насыщенной по глубине, сумеречной песней Высоцкого о «рае в шалаше» шубертовская «Серенада» решена в теплом свете, заливающем не только сцену, но и зрителей: так любовь-колдовство уступает место любви-счастливому томленью.

Зрители приняли «Гимн любви» с восхищением, щедро делясь аплодисментами, криками «браво» и признаниями в любви к великому искусству театра, музыки, слова. На бис Ирина Евдокимова исполнила цыганский романс. Общее настроение зрителей от постановки озвучил Алексей Злобин: «Каждый раз после спектакля как режиссер я делал замечания… Но сейчас хочу признаться в любви к великой актрисе. Я ощущал, что сегодня в этом зале с нами находились наши друзья - иных уж нет, а те далече, - кто был на этом концерте, потому что любовь - это чувство, воскрешающее всех».

Елена Никитина

Теги: #театр #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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