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Псковская пара выиграла сертификат на свадьбу стоимостью более полумиллиона рублей

Псковская пара выиграла сертификат на организацию свадьбы стоимостью более полумиллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

Вчера, 5 августа, прошло вручение главного приза свадебного розыгрыша года.

«Свадьба мечты в подарок Псков» - так называлась группа в социальной сети «ВКонтакте», где 20 топовых специалистов еvent-индустрии Псковской области объявили старт розыгрыша призов и подарков для пар, планирующих регистрацию брака.

Якорным партнером розыгрыша стала Театрально-концертная дирекция Псковской области – главный организатор событий регионального и всероссийского уровня на территории Псковской области.

Всего в свадебном розыгрыше приняли участие 200 пар. Из пар-участников генератором случайных чисел в социальной сети «ВКонтакте» было отобрано 30 счастливчиков, готовых бороться за главный приз – организацию своей свадьбы мечты в подарок.

Розыгрыш всех призов и подарков состоялся 22 июля в особняке Лавриновского, хорошо известном псковичам как Дворец бракосочетания. Итоги розыгрыша были подведены в онлайн-формате в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Для всех пар-участников организаторы анонсировали скидки от 10 до 50% на свадебные услуги топовых специалистов.

30 пар, вошедших в полуфинал, помимо скидок ждали свадебные подарки. Пары выиграли образ невесты, платье для съемки утра невесты, украшения ручной работы, услуги по красоте, оформление торжества, световое и звуковое сопровождение и многие другие подарки.

А главный приз розыгрыша – организацию свадьбы на сумму более полумиллиона рублей – достался Роману и Анне, паре-участнику под номером 8.

Как сообщили в пресс-службе ТКД, розыгрыш свадьбы мечты в подарок станет ежегодным главным свадебным событием в Псковской области.

Подробности розыгрыша и список победителей в Instagram @dream.weddingpskov и в официальной группе розыгрыша в социальной сети ВКонтакте «Свадьба мечты в подарок Псков».