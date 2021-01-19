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Лазерное шоу возвращается в Псковский кремль

Лазерное шоу возвращается в Псковский кремль. Театрально-концертная дирекция приглашает псковичей и гостей города на показы мультимедийного лазерного шоу, которое состоится 27, 28 и 29 августа на территории Довмонтова города. Начало показов в 21:00, 21.45 и 22.30 ежедневно, сообщили Псковской Ленте Новостей в ТКД.

Впервые шоу демонстрировалась в Пскове в июле, в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота» и вызвало большое количество положительных откликов у зрителей. Главной темой сценария 20-минутного анимационного ролика станет история жизни Великого воина и правителя Руси Александра Невского. Благодаря его государственной мудрости Русь достойно выдержала все тяжелейшие испытания того времени. Имя святого благоверного великого князя Александра Невского по праву вписано в историю нашего государства.

Зрелищное лазерное шоу заставит зрителей полностью погрузиться в мир истории, напомнит о великих делах и победах князя Александра Ярославовича и оставит незабываемое впечатление даже у самого искушенного зрителя.

Этот уникальный проект создан Театрально-концертной дирекцией совместно со специалистами мультимедийных технологий от сценария до видеоконтента и реализован в рамках региональных мероприятий, посвященных празднованию в Псковской области 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

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При посещении лазерного шоу просим соблюдать следующие правила:

Необходимо соблюдать масочный режим, как взрослым, так и детям на протяжении всего времени продолжения шоу.

Необходимо соблюдать меры социального дистанцирования 1,5 м.

Место для просмотра обозначено светящейся меткой на земле.

Просьба не задерживаться на территории Довмонтова города после завершения шоу и дать возможность следующей группе зрителей занять свои места.

Время работы кассы: вторник - пятница: 11.00-19.00, суббота: 11.00-18.00.

воскресенье-понедельник: выходной,

технический перерыв: 15.00–16.00, +7 (8112) 66-89-20

Возрастное ограничение: 6+