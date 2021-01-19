Лазерное шоу возвращается в Псковский кремль. Театрально-концертная дирекция приглашает псковичей и гостей города на показы мультимедийного лазерного шоу, которое состоится 27, 28 и 29 августа на территории Довмонтова города. Начало показов в 21:00, 21.45 и 22.30 ежедневно, сообщили Псковской Ленте Новостей в ТКД.
Впервые шоу демонстрировалась в Пскове в июле, в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота» и вызвало большое количество положительных откликов у зрителей. Главной темой сценария 20-минутного анимационного ролика станет история жизни Великого воина и правителя Руси Александра Невского. Благодаря его государственной мудрости Русь достойно выдержала все тяжелейшие испытания того времени. Имя святого благоверного великого князя Александра Невского по праву вписано в историю нашего государства.
Зрелищное лазерное шоу заставит зрителей полностью погрузиться в мир истории, напомнит о великих делах и победах князя Александра Ярославовича и оставит незабываемое впечатление даже у самого искушенного зрителя.
Этот уникальный проект создан Театрально-концертной дирекцией совместно со специалистами мультимедийных технологий от сценария до видеоконтента и реализован в рамках региональных мероприятий, посвященных празднованию в Псковской области 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.
При посещении лазерного шоу просим соблюдать следующие правила:
Просьба не задерживаться на территории Довмонтова города после завершения шоу и дать возможность следующей группе зрителей занять свои места.
Время работы кассы: вторник - пятница: 11.00-19.00, суббота: 11.00-18.00.
Возрастное ограничение: 6+