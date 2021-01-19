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Театрально-концертная дирекция подготовила серию видеороликов «Пушкин детям»

Сегодня, 10 февраля, отмечается День памяти величайшего русского поэта - Александра Пушкина. К этой памятной дате Театрально-концертная дирекция Псковской области подготовила проект «Пушкин детям», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

Рисунок: Игорь Шаймарданов

Это совместная работа Театрально-концертной дирекции с заслуженным артистом России Сергеем Попковым и при поддержке члена Союза художников и Союза театральных деятелей России Игоря Шаймарданова.

Маленькие слушатели могут познакомиться с пятью популярными сказками Александра Пушкина. Знакомые персонажи и сюжеты по-новому откроются в озвучке Сергея Попкова, заинтересуют детей и привлекут их к просмотру любимых многими классических сказок, рассказали в ТКД.

Фильм первый – «Сказка о попе и о работнике его Балде». «Сюжет этого произведения Александр Сергеевич взял из русской народной сказки, записанной поэтом в Михайловском от Арины Родионовны. На создание сказки потребовался всего один день! Почему же Балда? Раньше так называли неуклюжего и бестолкового человека. Но, несмотря на свое имя, пушкинский Балда умнее и находчивее не только попа, но и коварного черта», - отметили в пресс-службе.

Напомним, что на YouTube-канале Театрально-концертной дирекции можно посмотреть серию фильмов о жизни и творчестве поэта в Пскове. Ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, заслуженный артист России Сергей Попков рассказывает, чем занимался Александр Пушкин в Пскове, с кем он виделся и что он здесь написал. Также предлагается цикл образовательных мастер-классов по сценической речи от театрального педагога, актера Сергея Попкова и мастер-классы, основанные на системе Станиславского, от актера и режиссера Анатолия Кузьмина.