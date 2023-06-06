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Две новогодние акции пройдут в стенах Псковского театра драмы в праздничные дни

В праздничные дни в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина пройдут две акции: «Новогодняя театральная почта» и обмен пожеланиями артистов и зрителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Изображение здесь и далее: пресс-служба Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина

Активности будут доступны тем зрителям, которые пришли на спектакли, идущие на большой сцене или в буфете.

С 29 декабря по 4 января в фойе большой сцены будет работать площадка Почты России. Зрители смогут бесплатно отправить новогодние поздравительные открытки своим родным, друзьям и знакомым в любую точку России. На открытке художника Александра Стройло изображен Псковский театр драмы в зимнем убранстве.

В период с 29 декабря по 8 января в театральном фойе также будут установлены коробки для обмена новогодними пожеланиями сотрудников театра и зрителей. Из одного «почтового ящика» зритель сможет вытянуть открытку от артиста, работника цеха, административного служащего театра или сюрприз, а в другой – опустить свое пожелание театру.

Теплые слова, которые вы напишете своей рукой, придя в театр с праздничным настроением, обязательно согреют ваших близких, которые сегодня далеко от вас. А все пожелания, которые вы напишете персонально любимым артистам, мы обязательно передадим им.

Напомним, Псковский театр драмы будет работать для псковичей и туристов все новогодние праздники, исключая лишь 1 января. Ознакомиться с афишей можно на официальном сайте театра: https://drampush.ru/afisha