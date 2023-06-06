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Около 60 млн рублей привлекла Театрально-концертная дирекция для проведения культурных мероприятий в регионе

С помощью грантов Театрально-концертной дирекции Псковской области удалось привлечь в Псковскую область 63 млн 649 тысяч 101 рубль. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила директор центра проектной деятельной ТКД Татьяна Мартынова.

«Я скажу три цифры. Их будет вполне достаточно, чтобы понять и объем работы, которая была проведена в течение года. Под руководством комитета по культуре, на базе Театрально-концертной дирекции действует проектный офис, который занимается разработкой, в том числе ведением грантовой работы. В этом году мы написали порядка 20 грантов на общую сумму 101 миллион 383 тысячи рублей. К сожалению, все пошло не так, как мы хотели», - рассказала Татьяна Мартынова.

Она уточнила, что удалось выиграть 7-8 грантов, что привлекло в регион более 60 млн рублей.

«Какие-то проекты еще в реализации, другие реализованы и по ним сданы отчеты. Грантовая работа предполагает широкий перечень и документов, и прочего. Например, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры состоялись, а документы и отчеты мы все еще сдаем. Уже идет работа над новыми проектами, опять же по Дням Пушкинской поэзии», - заключила она.