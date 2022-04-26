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Бестселлеры и музыкальные спектакли вошли в майскую афишу псковского театра

В майскую афишу Псковского театра драмы вошли новинки сезона, театральные бестселлеры, музыкальные и детские спектакли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

В мае театр представит зрителям еще одну премьеру – спектакль по Булгакову «Морфий». Билеты на премьерные показы и другие спектакли мая уже находятся в продаже. Кроме того, насыщенную афишу театр подготовил для псковичей и гостей города в майские праздники – больше десяти спектаклей, рассчитанных на разные вкусы и аудитории.

Премьера спектакля «Морфий» в постановке известного театрального режиссера Антона Федорова намечена на 12, 13 и 29 мая. В новом спектакле причудливым образом соединятся булгаковские «Записки юного врача» и «Морфий». Молодой доктор, вчерашний студент, приезжает в глухую деревню. Выдержит ли он все вызовы судьбы?

Также в мае зрители Псковского театра драмы смогут посетить другие новинки сезона: комедию «Пленные духи» Айрата Абушахманова, семейную драму «Бовари» Дмитрия Акриша, комедию Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой», спектакль-концерт в постановке Дмитрия Месхиева «Случайный вальс».

В афише мая – спектакли мирового и русского классического репертуара, которые уже успели пройти проверку временем и полюбиться псковской публике, резонансные премьеры последних лет: «Отелло» Шекспира, пушкинская «Метель», «Река Потудань» Платонова (спектакль-номинант Национальной театральной премии «Золотая маска»), «Жанна» Пулинович, «Смерть Тарелкина» Сухово-Кобылина, «Гробница малыша Тутанхамона» Оливии Дюфо.

Спектакль «Отелло» 26 и 27 мая будет представлен в новой редакции: в главной роли выйдет к зрителю новый артист Псковского театра драмы, актер театра и кино Максим Митяшин.

Комедия «Позвольте вам выйти вон!» по ранним рассказам Чехова 28 мая будет показана в последний раз. Спектакль Александра Кладько игрался на псковской сцене пять лет.

В детской афише родители найдут спектакли как для малышей от двух лет, так и для ребят младшего школьного возраста. Семьи с детьми театр приглашает на бэби-спектакли «Невероятные приключения голубя Петра» и «Год Жирафа» и спектакль-сказку для младших школьников «Слон и птичка».

Ознакомиться с афишей и купить билеты можно на официальном сайте театра. Касса располагается в здании театра на улице Пушкина, 13 и работает ежедневно с 9.30 до 21.00 (перерыв длится с 15.00 до 15.30).