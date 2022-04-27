Сцена / Спектакли

На 50-й показ бэби-спектакля «Невероятные приключения голубя Петра» приглашает Псковский драмтеатр

3 мая в Псковском театре драмы состоится 50-й, юбилейный, показ спектакля для самых маленьких «Невероятные приключения голубя Петра» режиссера Александры Ловянниковой.

«Юный голубь Петр отправляется в увлекательное и красочное путешествие по разным континентам, показывая маленьким зрителям, как интересен и огромен мир. Главному герою вместе с ребятами предстоит открыть ранее неизведанные миры: он с удивлением узнает о существовании жарких стран, где живет фламинго, или северных, где обитают пингвины.

Уже несколько лет Псковский театр драмы знакомит с театральным искусством совсем маленьких зрителей. 50-й показ – это значимый юбилей для спектакля, тем более – для детской постановки. «Год Жирафа» того же режиссера Александры Ловянниковой стал первым бэби-спектаклем театра (его премьера состоялась в 2018 году). Опыт показал, что спектакли для малышей пользуются большим спросом среди псковских семей, поэтому спустя несколько лет Псковская драма решила организовать специальное пространство для бэби-спектаклей – уютный и комфортный «Маленький театр».

Бэби-театр – важное направление современного театра, нацеленное на развитие и социализацию самых маленьких зрителей и приобщение их к искусству. В таких спектаклях всегда есть интерактивные вставки, а потому малыши не только наблюдают за происходящим, но и принимают непосредственное участие. В «Маленьком театре» нет сцены и зрительного зала в привычном понимании – актеры и декорации находятся на расстоянии вытянутой руки, создается дружелюбная атмосфера и чувство погружения в историю.

Такие спектакли рекомендуются детям от полутора лет, но как показал опыт, яркие эмоции от просмотра получают и двухлетние, и даже восьмилетние дети, а также их родители», - рассказали в театре.

В майские праздники «Маленький театр» приглашает малышей и их родителей на спектакли «Невероятные приключения голубя Петра» (1 мая, 11:00 и 13:00; 3 мая, 11:00 и 13:00) и «Год Жирафа» (2 мая, 11:00 и 13:00).

Билеты можно приобрести в кассе и на сайте театра: https://drampush.ru/afisha.

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