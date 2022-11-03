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Музыкальный спектакль «Мастер и Маргарита» пройдет в Пскове

Музыкальный спектакль «Мастер и Маргарита» пройдет 26 ноября в 18:00 в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: ТКД Псковской области

«Мир романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова с причудливым переплетением фантастических, необъяснимых явлений и бытовых реалий никто не воспринимает равнодушно. И, вот! Финальные, заключительные страницы, именно этой ночью решаются судьбы героев», - рассказали организаторы мероприятия.

Художественный руководитель театра и режиссер: заслуженный работник культуры РФ, Заслуженный деятель Кабардино-Балкарской Республики Мария Оссовская.

Чтецы: Василий Соловьёв-Седой (мл.), Софья Хилькова.

Орган: Стефанида Ермолаева.

Билеты можно приобрести на сайте.