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Премьеры 2023 года представил Псковский театр драмы

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина представил запланированные премьеры 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото: пресс-служба театра драмы имени А. С. Пушкина

«Какие премьеры запланированы в Псковском театре драмы в 2023 году? Делимся нашими планами!» - рассказали в театре.

апрель – спектакль «Лягушки» по роману китайского писателя Мо Яня (режиссер Никита Кобелев), большая сцена;

сентябрь – спектакль «Медный всадник» Пушкина с участием артистов Ирины Евдокимовой и Александра Овчаренко (режиссер Алексей Злобин), малая сцена;

сентябрь – бэби-спектакль для самых маленьких зрителей, «Маленький театр»;

октябрь – спектакль «С училища» по пьесе современного автора Андрея Иванова (режиссер Дмитрий Месхиев), большая сцена;

ноябрь – спектакль «Банкрот» по пьесе татарского драматурга Галиасгара Камала (режиссер Ильгиз Зайниев), малая сцена.

«И это только часть наших планов. Параллельно мы ведем работу и над другими премьерами, названия которых пока сохраним в тайне. А 2024-й год начнется с выпуска спектакля "Влюбленные" Карло Гольдони в постановке Алессандры Джунтини, режиссера "Метели"», - добавили в учреждении.