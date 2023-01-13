Премьеры 2023 года представил Псковский театр драмы

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина представил запланированные премьеры 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.
Фото: пресс-служба театра драмы имени А. С. Пушкина
«Какие премьеры запланированы в Псковском театре драмы в 2023 году? Делимся нашими планами!» - рассказали в театре.
«И это только часть наших планов. Параллельно мы ведем работу и над другими премьерами, названия которых пока сохраним в тайне. А 2024-й год начнется с выпуска спектакля "Влюбленные" Карло Гольдони в постановке Алессандры Джунтини, режиссера "Метели"», - добавили в учреждении.