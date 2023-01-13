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Псковский театр перенес часть спектаклей из-за болезни артиста

Псковский академический театр имени А. С. Пушкина сообщил о переносе части спектаклей из-за болезни артиста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото: пресс-служба псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

В связи с болезнью актера перенесен спектакль «Морфий», назначенный на сегодня, 3 февраля, на 1 апреля. Спектакль «Ревизор» 5 февраля будет заменен на премьерный «Пигмалион».

10 и 12 февраля вместо спектакля «Метель» будет показан спектакль «Ионыч». Жителей города предупреждают, что билеты будут действительны на новые даты.

«Если корректировки вас не устраивают, вы можете сдать билеты в кассу. Чтобы вернуть билеты, купленные онлайн, напишите на почту support@orbilet.ru, и мы возместим их стоимость. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и надеемся на ваше понимание», - прокомментировали в театре.