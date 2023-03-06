Китайская газета написала о премьере спектакля «Лягушки» Псковского театра драмы

Китайская газета «Хуаньцю шибао» написала о премьере спектакля «Лягушки» Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.
Фото: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина
«Генеральный директор Китайского литературного авторского общества Чжан Хунбо отметил значимость российской премьеры для укрепления культурных связей России и Китая», - рассказали в театре.
Также издание цитирует арт-директора театра Андрея Пронина: «Это будет еще один шаг к созданию в нашем театре многообразного и особенного, не похожего на других, репертуара».
Премьера спектакля «Лягушки» состоится на большой сцене Псковского театра драмы 19, 20 и 28 апреля. Билеты уже в продаже.
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