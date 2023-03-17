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Псковский театр драмы представил на фестивале «Золотая маска» спектакль «Морфий»

Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина представил на фестивале «Золотая маска» спектакль «Морфий», выдвинутый на соискание премии в семи номинациях. Показ прошел в пятницу, 24 марта, на сцене московского театра «Современник».

«Наши гастроли завершились горячим приемом публики и овациями, зал был переполнен, зрители делились восторженными отзывами о нашем спектакле, - сообщается в группе театра в соцсети «ВКонтакте». - В зрительном зале были известные артисты Ирина Розанова, Игорь Гордин, Сергей Епишев, художественный руководитель Театра Моссовета Евгений Марчелли, художественный руководитель Московского театра имени Пушкина Евгений Писарев, режиссеры Данил Чащин, Кирилл Вытоптов, Елизавета Бондарь и многие другие.

Имена лауреатов станут известны 22 апреля на торжественной церемонии вручения премии в Москве.

Спектакль «Морфий» борется за награду в главной номинации («Лучший спектакль большой формы в драме») и индивидуальных.

Номинанты: Александр Овчаренко, Камиль Хардин, Наталья Петрова, Александр Стройло, Игорь Фомин и Антон Федоров.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина