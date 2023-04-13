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Сцена / Спектакли

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» про спектакль «Лягушки»

19.04.2023 12:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Он будет посвящен спектаклю «Лягушки», премьера которого сегодня, 19 апреля, состоится в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Роман современного китайского писателя Мо Яня на псковской сцене воплотил режиссер Никита Кобелев. В рамках программы «Беседка» ведущая Дина Дабришюте поговорит с ним о китайской драме на псковской сцене, об общности китайской и российской культуры, о вечных темах «Лягушек», о сказочном мире китайского писателя Мо Яня и о театральных трендах.

Также Никита Кобелев расскажет, почему спектакль «Лягушки» нужно досмотреть до конца.

Трансляция завершена 

Теги: #спектакль #Беседка
Источник: Псковская Лента Новостей
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