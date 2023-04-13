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Спектакль «Морфий» псковского драмтеатра стал лауреатом премии «Золотая маска – 2023»

Спектакль «Морфий» Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина стал лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска – 2023». Награждение проходит на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве сегодня, 22 апреля, трансляция идет в группе фестиваля «Золотая Маска» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина

Спектакль боролся за «Золотую маску» в семи номинациях и получил награду «Лучшая работа художника по костюмам» (Антон Федоров, Александр Стройло) и «Лучшая женская роль второго плана» (Наталья Петрова).

Спектакль «Морфий» по рассказам Михаила Булгакова выпустил в псковском театре драмы в 2022 году режиссер Антон Федоров. Над световым оформлением спектакля работал художник по свету Игорь Фомин, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». Художники по костюмам – Антон Федоров и Александр Стройло (главный художник псковского театра драмы, заслуженный художник РФ). Композитор – Григорий Калинин. Автор видеоанимации – Владислав Щетинин.

В спектакле заняты: заслуженный артист России Сергей Попков, Александр Овчаренко, Камиль Хардин, Наталья Петрова, Анна Шуваева, Екатерина Миронова, Денис Кугай.

Псковский академический театр драмы в третий раз оказывается в числе номинантов Национальной театральной премии «Золотая маска». В 2019 году спектакль «Река Потудань» получил шесть номинаций, в 2020 году спектакль «Ревизор» был выдвинут на соискание премии в пяти позициях и стал лауреатом в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

В состав жюри премии в этом году вошли театроведы и критики Екатерина Дмитриевская, Анна Степанова, Алексей Бартошевич, Елена Груева, режиссеры Дамир Салимзянов, Андрей Калинин, Олег Липовецкий, Галина Зальцман, Ильгиз Зайниев, художник Анастасия Глебова и артисты Евгения Симонова, Олег Ханов.