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Овациями завершился в Витебске мультимедийный спектакль о княгине Ольге

В рамках Дней Псковской области в Витебске на водной глади Западной Двины у парка 1000-летия состоялся показ мультимедийного спектакля «Княгиня Ольга». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Зрителями мероприятия вместе с сотнями жителей и гостей Витебска стали заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Витебского облисполкома Александр Субботин и другие официальные лица.

Спектакль посвящен великой русской правительнице княгине Ольге, которая положила начало историям двух тысячелетних городов — Пскова и Витебска. Мультимедийная постановка рассказывает об истории знакомства и супружества Ольги и князя Игоря, о хитром плане мести древлянам за смерть супруга, принятии христианства, возведении Троицкого собора и появлении Пскова.

Проект создан Театрально-концертной дирекцией Псковской области совместно со специалистами мультимедийных технологий. В постановке нашли воплощение замыслы художников анимации и лазерной графики, удивительные задумки авторов.

Витебчане встретили спектакль продолжительными овациями. Еще одно мультимедийное шоу Витебск покажут 29 июля. Помимо этого продолжат работу тематические площадки в парке 1000-летия Витебска.