Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Спектакли 07.08.2023 11:050 Опубликована программа XXX Пушкинского театрального фестиваля в Псковской области 01.09.2023 12:070 Псковский спектакль «Говорит Москва» покажут в столице на фестивале Solo 07.08.2023 11:050 Опубликована программа XXX Пушкинского театрального фестиваля в Псковской области 31.07.2023 13:280 Опубликована полная версия псковского мультимедийного спектакля «Княгиня Ольга» 29.07.2023 12:370 Овациями завершился в Витебске мультимедийный спектакль о княгине Ольге 07.07.2023 17:070 Опубликована афиша Псковского театра драмы на август и сентябрь
Сцена / Спектакли

Псковский спектакль «Говорит Москва» покажут в столице на фестивале Solo

01.09.2023 12:07|ПсковКомментариев: 0

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина 2 октября представит последнюю премьеру – моноспектакль с участием Линды Ахметзяновой «Говорит Москва» – на крупнейшем фестивале спектаклей в моножанре из проходящих в России –международном фестивале моноспектаклей Solo. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

В афише международного фестиваля, который в пятнадцатый раз пройдет с 1 по 10 октября в Москве, – 17 спектаклей (как лучшие постановки последних театральных сезонов, так и прославленные спектакли, прошедшие проверку временем). География фестиваля охватывает, помимо Пскова, еще 11 городов: Ванадзор (Армения), Сухум (Абхазия), Москву, Тольятти, Владимир, Вологду, Йошкар-Олу, Калугу, Киров, Тюмень и Челябинск.

Напомним, премьера моноспектакля «Говорит Москва» в Псковском театре драмы состоялась в мае этого года. Спектакль по пьесе драматурга Юлии Поспеловой поставил молодой режиссер из Пскова, выпускник режиссерского факультета Белорусской государственной академии искусств (2021) Александр Суховский. Главную роль исполняет артистка труппы Линда Ахметзянова, лауреатка Национальной театральной премии «Золотая маска».

Над сценографией и костюмами к спектаклю работал главный художник Псковского театра драмы, заслуженный художник РФ, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Стройло. Художник по свету – Ильшат Саяхов.

В Москве увидеть спектакль Псковского театра драмы «Говорит Москва» можно будет 2 октября в 19:00 в Театральном центре «На страстном». Немногочисленные билеты еще остались в продаже.

На родной сцене перед волнующей поездкой спектакль «Говорит Москва» будет сыгран 10, 14 и 24 сентября. Подробности и билеты на сайте

Теги: #театр #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
01.09.2023, 17:540 «Ревизор» театра кукол Карелии станет участником Пушкинского фестиваля 01.09.2023, 12:070 Псковский спектакль «Говорит Москва» покажут в столице на фестивале Solo 30.08.2023, 20:030 Спектаклем с Анной Ковальчук и Сергеем Мигицко откроется юбилейный Пушкинский театральный фестиваль в Пскове 28.08.2023, 19:100 Детская театральная мастерская «Гвозди» объявляет новый набор в Пскове
28.08.2023, 13:290 Более 300 военных артистов выступят на фестивале «Михайловский бастион» в Пскове 26.08.2023, 18:520 Денис Мацуев: Псков - родина фестиваля Crescendo 25.08.2023, 20:320 Фестиваль Crescendo стартовал в Пскове. ФОТО 25.08.2023, 18:000 Стартовала продажа билетов на фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион»
25.08.2023, 16:350 «Беседка»: Crescendo звучит в Пскове. ВИДЕО 25.08.2023, 14:260 Музыканты назвали главную особенность фестиваля Crescendo 25.08.2023, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Crescendo звучит в Пскове 25.08.2023, 07:540 Фестиваль Crescendo вновь пройдет в Пскове
24.08.2023, 17:330 Российские артисты вбивают себе в голову амбиции стать солистами - скрипач Даниил Коган 24.08.2023, 15:040 «Беседка»: Музыкальный фестиваль Crescendo снова в Пскове. ВИДЕО 24.08.2023, 13:480 Артистам необходима финансовая стабильность для занятия искусством - скрипач Даниил Коган 24.08.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о фестивале Crescendo
24.08.2023, 11:490 Концерт «Сферы звука» пройдёт в Варлаамовской башне в Пскове 23.08.2023, 15:430 Международный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдет в Пскове 22.08.2023, 13:311 Нового артиста труппы представил Псковский театр драмы 19.08.2023, 22:160 Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» прошел в Красногородском районе
18.08.2023, 20:490 Фестиваль «Музыка на воде» проходит в Пскове 18.08.2023, 15:370 Фестиваль «Крещендо» пройдет в Пскове 25 и 26 августа 17.08.2023, 20:300 Благоустройство территории проведут на площадке для фестиваля «Наше море» в Гдове 17.08.2023, 13:490 Репетиция фестиваля «Музыка на воде» прошла в Пскове
15.08.2023, 18:270 Концерт Оксаны Федоровой состоится в Пскове 8 сентября 15.08.2023, 14:480 Псковский театр драмы откроет фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге 14.08.2023, 17:540 Праздничный концерт в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря состоялся в Пскове 13.08.2023, 15:250 Арт-резиденция для молодых музыкантов начала работу в Пскове
12.08.2023, 21:200 Концерт «Золото Вены» проходит в Пскове 12.08.2023, 19:000 Выставка скульптур состоится рамках фестиваля «Музыка на воде» в Пскове 12.08.2023, 17:200 Фестиваль «Русское лето» проходит в Пскове. ФОТО 10.08.2023, 21:300 Опубликована программа фестиваля «Русское лето» в Пскове
08.08.2023, 18:200 «Пилот» и «Анимация» выступят на музыкальном фестивале в Пскове 08.08.2023, 18:000 Псковский театр драмы приглашает на курсы актерского мастерства 07.08.2023, 17:071 Гдовский фестиваль «Наше море» посетили около 15 тысяч человек 07.08.2023, 15:470 Владимир Кузь: Фестиваль «Наше море» прошел на высоком уровне
07.08.2023, 11:050 Опубликована программа XXX Пушкинского театрального фестиваля в Псковской области 06.08.2023, 13:100 Фестиваль «Наше море» в Гдовском районе станет ежегодным 05.08.2023, 16:371 Мировой рекорд по количеству приготовленной ухи зафиксировали на фестивале «Наше море» в Гдовском районе 05.08.2023, 10:030 Рекордное количество ухи варят на фестивале «Наше море» в Гдовском районе
04.08.2023, 18:300 Футуристичный саунд группы «Меджикул» услышат гости фестиваля «Наше море» 04.08.2023, 15:200 Владимир Кузь: Фестиваль «Наше море» позволит узнать Гдов с новой стороны 04.08.2023, 07:350 Чан для рекордного количества ухи установили в Гдовском районе 03.08.2023, 14:500 «Беседка»: «Наше море» позитива, музыки и уха-рекордсменка. ВИДЕО
03.08.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» про фестиваль «Наше море» 02.08.2023, 17:190 Сцену на гдовском фестивале «Наше море» оформят в виде корабля 02.08.2023, 15:590 Местные производители представят свою продукцию на гдовском фестивале «Наше море» 01.08.2023, 12:250 Рекорд России по объему сваренной ухи готовятся побить в Гдовском районе
01.08.2023, 08:110 Более 30 тысяч человек посетили Дни Псковской области в Витебске 31.07.2023, 13:280 Опубликована полная версия псковского мультимедийного спектакля «Княгиня Ольга» 29.07.2023, 12:370 Овациями завершился в Витебске мультимедийный спектакль о княгине Ольге 29.07.2023, 11:190 Касса Псковского театра драмы возвращается к ежедневному режиму работы
29.07.2023, 10:190 Дни Псковской области торжественно открыли в Витебске 27.07.2023, 17:350 Дни Псковской области стартуют в Витебске 27.07.2023, 10:120 Мультимедийный спектакль «Княгиня Ольга» репетируют в Витебске 25.07.2023, 16:400 Опубликована молодежно-патриотическая программа Дней Псковской области в Витебске
25.07.2023, 12:000 Группы «Меджикул» и «Маркшейдер Кунст» выступят на фестивале «Наше море» в Гдовском районе 24.07.2023, 19:020 Опубликована программа туристского блока Дней Псковской области в Витебске 24.07.2023, 15:430 Мультимедийное шоу «Княгиня Ольга» покажут в Витебске на воде 22.07.2023, 21:370 Фестиваль «Музыка на воде» состоится в Пскове четвертый раз
22.07.2023, 19:130 Ансамбль русской музыки отправится на Дни Псковской области в Витебске 21.07.2023, 21:040 Фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» открылся в Пскове 21.07.2023, 18:510 Опубликована культурная программа Дней Псковской области в Витебске 17.07.2023, 11:250 Более восьми тысяч человек посетили фестиваль «Александрова дорога» в Самолве
15.07.2023, 16:250 Реконструкторы собрались в гдовской Самолве на «Александровой дороге». ФОТО 15.07.2023, 09:210 Историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского начнется через пару часов в Самолве 14.07.2023, 20:270 Интерактивный русский лагерь X-XIII веков можно будет увидеть в Самолве 14.07.2023, 15:550 Живую средневековую музыку смогут услышать гости фестиваля «Александрова дорога» в Самолве
13.07.2023, 17:380 Популярные фолк-группы выступят на фестивале «Александрова дорога» в Самолве 13.07.2023, 15:380 Опубликована программа исторической реконструкции «Александрова дорога» в Самолве 12.07.2023, 17:410 Названа причина объединения фестивалей «Александрова дорога» и «Ледовое побоище» 12.07.2023, 16:430 Опубликована программа фестиваля «Александрова дорога» в Самолве
12.07.2023, 13:510 Конные походы для псковичей пока новы — организаторы «Александровой дороги» 12.07.2023, 13:260 Средневековые танцы и настольные игры представят на «Александровой дороге» в Самолве 12.07.2023, 12:230 Тяготы жизни дружинника смогут ощутить участники «Александровой дороги» в Самолве 11.07.2023, 17:460 Интерактивные площадки для детей и взрослых будут работать на фестивале в Самолве
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru