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Псковский спектакль «Говорит Москва» покажут в столице на фестивале Solo

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина 2 октября представит последнюю премьеру – моноспектакль с участием Линды Ахметзяновой «Говорит Москва» – на крупнейшем фестивале спектаклей в моножанре из проходящих в России –международном фестивале моноспектаклей Solo. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

В афише международного фестиваля, который в пятнадцатый раз пройдет с 1 по 10 октября в Москве, – 17 спектаклей (как лучшие постановки последних театральных сезонов, так и прославленные спектакли, прошедшие проверку временем). География фестиваля охватывает, помимо Пскова, еще 11 городов: Ванадзор (Армения), Сухум (Абхазия), Москву, Тольятти, Владимир, Вологду, Йошкар-Олу, Калугу, Киров, Тюмень и Челябинск.

Напомним, премьера моноспектакля «Говорит Москва» в Псковском театре драмы состоялась в мае этого года. Спектакль по пьесе драматурга Юлии Поспеловой поставил молодой режиссер из Пскова, выпускник режиссерского факультета Белорусской государственной академии искусств (2021) Александр Суховский. Главную роль исполняет артистка труппы Линда Ахметзянова, лауреатка Национальной театральной премии «Золотая маска».

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Над сценографией и костюмами к спектаклю работал главный художник Псковского театра драмы, заслуженный художник РФ, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Стройло. Художник по свету – Ильшат Саяхов.

В Москве увидеть спектакль Псковского театра драмы «Говорит Москва» можно будет 2 октября в 19:00 в Театральном центре «На страстном». Немногочисленные билеты еще остались в продаже.

На родной сцене перед волнующей поездкой спектакль «Говорит Москва» будет сыгран 10, 14 и 24 сентября. Подробности и билеты на сайте.