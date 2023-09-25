Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Спектакли 25.09.2023 16:170 Премьеру спектакля для детей про космос готовятся дать в псковском театре 03.10.2023 18:260 Псковский спектакль «Говорит Москва» показали на фестивале Solo в столице 03.10.2023 16:500 Спектакль «Богатые невесты» готовятся поставить в Великолукском драмтеатре 02.10.2023 13:290 Премьера бэби-спектакля «Большое космическое путешествие» прошла в Пскове 25.09.2023 16:170 Премьеру спектакля для детей про космос готовятся дать в псковском театре 22.09.2023 11:400 Спектакль-концерт «Вертинский» представят в Пскове 28 сентября
Сцена / Спектакли

Псковский спектакль «Говорит Москва» показали на фестивале Solo в столице

03.10.2023 18:26|ПсковКомментариев: 0

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина принял участие в XV Международном фестивале моноспектаклей Solo. 2 октября на сцене Театрального центра «На страстном» Линда Ахметзянова представила спектакль «Говорит Москва» (режиссер Александр Суховский), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского театра драмы

«Этот спектакль я безумно люблю. В нем интересно существовать, интересно играть. Каждый спектакль проходит по-разному: не существует наигранного, заученного варианта, я действую здесь и сейчас, каждый раз воспринимая все заново, с новой эмоцией. Показ на фестивале прошел замечательно. Конечно, спектакль был другим: новый зал, другое расположение публики, особая атмосфера, интересный зритель. И я чувствовала, что зрители прониклись историей, мы расстались на позитивной ноте. Этот спектакль всегда открывает что-то новое и для зрителя, и для меня самой», – поделилась артистка.

\

В афише международного фестиваля, который в пятнадцатый раз проходит в Москве, – 17 спектаклей (как лучшие постановки последних театральных сезонов, так и прославленные спектакли, прошедшие проверку временем). География фестиваля охватывает, помимо Пскова, еще 11 городов: Ванадзор (Армения), Сухум (Абхазия), Москву, Тольятти, Владимир, Вологду, Йошкар-Олу, Калугу, Киров, Тюмень и Челябинск.

«Великолепная актерская игра. Уникальный голос актрисы и ее умение передать характеры самых разных людей позволяет нам окунуться в то время и понять внутренний мир ее героини. Браво!» – оставила отзыв зрительница Татьяна Стрельцова. Зрители фестиваля Solo благодарили артистку продолжительными овациями и криками «Браво!».

Премьера моноспектакля «Говорит Москва» в Псковском театре драмы состоялась в мае этого года. Спектакль по пьесе драматурга Юлии Поспеловой поставил молодой режиссер из Пскова, выпускник режиссерского факультета Белорусской государственной академии искусств (2021) Александр Суховский. Главную роль исполняет артистка труппы Линда Ахметзянова, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска». Над сценографией и костюмами к спектаклю работал главный художник Псковского театра драмы, заслуженный художник РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Стройло. Художник по свету – Ильшат Саяхов.

При этом после выступления в Москве труппа направилась не в Псков, а в Санкт-Петербург. 6 октября спектаклем «Лягушки» по роману Мо Яня откроется Международный театральный фестиваль «Балтийский дом», который в этом году проходит под девизом «Взгляд на Восток». Линда Ахметзянова в спектакле также исполняет одну из главных ролей.

Теги: #театр
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
03.10.2023, 18:260 Псковский спектакль «Говорит Москва» показали на фестивале Solo в столице 03.10.2023, 16:500 Спектакль «Богатые невесты» готовятся поставить в Великолукском драмтеатре 03.10.2023, 15:080 Опубликована программа фестиваля «Другое искусство» в Пскове 02.10.2023, 20:140 Инклюзивные спектакли ждут гостей фестиваля «Другое искусство» в Пскове
02.10.2023, 13:290 Премьера бэби-спектакля «Большое космическое путешествие» прошла в Пскове 29.09.2023, 18:210 3,5 тысячи зрителей посетили Пушкинский театральный фестиваль 29.09.2023, 16:270 «Беседка»: Режиссер Александра Ловянникова о «Большом космическом путешествии». ВИДЕО 29.09.2023, 15:290 Бэби-спектакль «Большое космическое путешествие» сможет повторить любой желающий - режиссер
29.09.2023, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Режиссер Александра Ловянникова о «Большом космическом путешествии» 29.09.2023, 11:381 Пироги по талонам 28.09.2023, 17:450 Спектакль Антона Федорова «Котлован» представила новосибирская труппа в Пскове 27.09.2023, 12:100 На лекцию о национальных театрах приглашают зрителей Пушкинского театрального фестиваля
26.09.2023, 17:550 В Псковском театре драмы состоялся гала-концерт конкурса «Живое пушкинское слово» 26.09.2023, 17:030 Второй день чтений памяти Валентина Курбатова начнут с литии на Орлецовском кладбище 26.09.2023, 16:370 «Беседка»: О таланте актера, веяниях театра и платоновском «Котловане». ВИДЕО 26.09.2023, 15:360 «Отдельный театр» построили в Пскове ради новосибирского спектакля «Котлован»
26.09.2023, 13:580 «Бесповоротно брутальный» спектакль с мультипликационной девочкой покажут в Пскове новосибирцы 26.09.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о таланте актера, веяниях театра и платоновском «Котловане» 25.09.2023, 16:170 Премьеру спектакля для детей про космос готовятся дать в псковском театре 22.09.2023, 11:400 Спектакль-концерт «Вертинский» представят в Пскове 28 сентября
21.09.2023, 15:360 «Котлован» от режиссера псковского «Морфия» Антона Федорова покажут на Пушкинском фестивале 20.09.2023, 18:000 Названы площадки выставки «Российский Север-XIII» в Пскове 20.09.2023, 17:501 Ученики школы граффити нанесли первые работы на стену дома в Пскове 19.09.2023, 12:380 Спектакль псковского драмтеатра «Смерть Тарелкина» появился в Сети
18.09.2023, 16:471 ПЛН-ТВ: Второй фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» в Пскове 18.09.2023, 15:080 Гала-концерт «Живое пушкинское слово» состоится в Пскове 24 сентября 18.09.2023, 14:580 «Беседка»: Татьяна Ааб о новом сезоне в Псковском театре кукол. ВИДЕО 18.09.2023, 13:230 Псковский театр кукол осенью покажет спектакли в районах
18.09.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Татьяной Ааб о новом сезоне в театре кукол 18.09.2023, 08:090 Фестиваль «Михайловский бастион» завершился в Пскове исполнением марша «Прощание славянки» 17.09.2023, 19:160 Фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» проходит в Пскове. ВИДЕО 17.09.2023, 13:400 Фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдет на псковском стадионе «Машиностроитель»
16.09.2023, 19:300 Концерт «Сферы звука» проходит в Варлаамовской башне Пскова. ФОТО 15.09.2023, 09:000 Фестиваль «Михайловский бастион» стартует в Псковской области 15 сентября 13.09.2023, 16:520 «Ревизора» Игоря Казакова представил Театр кукол Карелии на Пушкинском фестивале 13.09.2023, 12:510 Масочный режим: «Ревизор» из Карелии «инкогнито» побывал на Пушкинском театральном фестивале
11.09.2023, 17:570 Театр руководством Елены Камбуровой показал в Пскове «Нянины сказки». ФОТО 11.09.2023, 17:040 Сказка моей мечты: театр Елены Камбуровой представил псковичам пушкинское Зазеркалье 11.09.2023, 12:230 Международный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдет в Великих Луках 10.09.2023, 18:410 Оперный певец Виктор Коротич о горячей псковской публике и взаимодействии с оркестром
10.09.2023, 11:170 Оксана Федорова о любви к Пскову и искусству 10.09.2023, 09:520 Почти 5 тысяч зрителей увидели оперу «Борис Годунов» в Пскове 09.09.2023, 21:200 Артисты Мариинского театра показывают оперу «Борис Годунов» в Пскове. ФОТО 09.09.2023, 20:220 Тверской театр кукол представил «Сказку о рыбаке и рыбке» на псковской сцене
09.09.2023, 19:510 Видеофакт: Опера «Борис Годунов» в Пскове собрала аншлаг 09.09.2023, 18:580 Выставка главного художника Псковского театра драмы откроется 10 сентября 09.09.2023, 15:400 Оркестр Росгвардии сыграл на концерте Оксаны Фёдоровой в Пскове 08.09.2023, 19:551 Концерт «Мисс Вселенной» Оксаны Федоровой проходит в Пскове
08.09.2023, 17:070 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о Пушкинском театральном фестивале, планах и провинциальном театре. ВИДЕО 08.09.2023, 16:100 Открытие ХХХ Пушкинского театрального фестиваля. ФОТОРЕПОРТАЖ 08.09.2023, 15:460 Дмитрий Месхиев: Великолукский театр начал делать интересные постановки 08.09.2023, 15:240 Спектакль по матной белорусской пьесе репетируют в псковском театре
08.09.2023, 15:010 Фестиваль по китайской драматургии организуют в Пскове в декабре 08.09.2023, 14:250 Дмитрий Месхиев: До 40% зрителей Псковского драмтеатра — туристы 08.09.2023, 13:540 Спектакль по романсам готовятся сыграть в буфете Псковского драмтеатра 08.09.2023, 13:350 Дмитрий Месхиев назвал своих фаворитов ХХХ Пушкинского театрального фестиваля
08.09.2023, 13:150 Дмитрий Месхиев: Вся театральная «движуха» сейчас в провинции 08.09.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Дмитрием Месхиевым 08.09.2023, 11:290 С классической ноты: юбилейный Пушкинский театральный фестиваль открыл «Евгений Онегин» театра имени Ленсовета 07.09.2023, 19:440 Кукольный спектакль по сказке Пушкина показали в Пскове на театральном фестивале. ФОТО
07.09.2023, 18:110 Почти 70 музыкантов примут участие в спектакле «Евгений Онегин. Страницы романа» в Пскове 07.09.2023, 17:260 Показы спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» отменяют в Пскове 07.09.2023, 16:150 «Беседка»: Лариса Луппиан о спектакле «Евгений Онегин. Страницы романа». ВИДЕО 07.09.2023, 16:050 Артисты из Петербурга отправились на экскурсию по Пскову перед спектаклем
07.09.2023, 13:230 Псковичи смогут увидеть классического Пушкина на сцене БКЗ 07.09.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с народной артисткой России Ларисой Луппиан 06.09.2023, 15:050 Опера «Борис Годунов» в исполнении артистов Мариинского театра вернётся в Псков 06.09.2023, 12:170 Кукольную программу для детей и взрослых подготовил Пушкинский театральный фестиваль
06.09.2023, 07:190 Пушкинский театральный фестиваль пройдет в Псковской области в 30-й раз 05.09.2023, 13:010 Фестиваль в двух действиях с антрактом 05.09.2023, 11:280 Театр Елены Камбуровой покажет «Нянины сказки» в Пскове и Великих Луках 04.09.2023, 18:010 Бесплатный показ спектакля «Отелло» для семей военнослужащих прошел в Псковском театре
04.09.2023, 16:300 «Беседка»: Международный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» снова в Пскове. ВИДЕО 04.09.2023, 14:360 Почти 350 музыкантов примут участие в фестивале духовых оркестров в Пскове 04.09.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о фестивале «Михайловский бастион» 03.09.2023, 12:060 Псковский театр драмы представил афишу на сентябрь
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru