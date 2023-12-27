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420 спектаклей показал Псковский театр драмы в 2023 году

Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина подводя итоги года, объявил, что в 2023 году учреждение представило публике 420 спектаклей, а число зрителей превысило 50 тысяч. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина

Средняя посещаемость театра держалась у отметки 90 %, а в некоторые месяцы превышала 95 %. 17,2 % билетов было продано по «Пушкинской карте».

В 2023 году театр представил зрителю четыре премьеры. Важнейшим событием года стал выпуск спектакля «Лягушки» в постановке Никиты Кобелева. Псковский театр драмы первым из государственных театров страны в ХХI веке обратился к современной литературе Китая, к творчеству нобелевского лауреата, живого национального классика Мо Яня. Значимость постановки была отмечена российским культурным сообществом: по восьми позициям спектакль номинирован на «Золотую маску», а в октябре «Лягушки» были удостоены чести открыть ХХХIII Международный фестиваль «Балтийский дом».

Еще одной премьерой 117-го творческого сезона стал моноспектакль Линды Ахметзяновой «Говорит Москва» по пьесе Юлии Поспеловой. Его поставил псковский режиссер Александр Суховский. Спектакль был приглашен принять участие в престижном международном фестивале моноспектаклей Solo, который состоялся в Москве осенью.

Уходящий театральный год подарил еще один спектакль маленьким зрителям. Бэби-спектакль «Большое космическое путешествие» по пьесе Петра Вяткина поставила в Пскове Александра Ловянникова. Теперь в репертуаре «Маленького театра» три спектакля этого режиссера, идущие с неизменным успехом. Так, в этом году уже прошли сотые показы спектаклей «Год Жирафа» и «Невероятные приключения голубя Петра».

В преддверии Нового года театр подарил своим зрителям еще одну премьеру – музыкально-поэтический вечер «Фламенко»: артисты театра знакомят публику с этим музыкальным направлением и испанской поэзией.

В 2023 году Псковский театр драмы провел три масштабных фестиваля и региональный конкурс: летом прошел музыкальный фестиваль Crescendo с участием Дениса Мацуева, осенью – ХХХ Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль. Весной стартовал открытый региональный конкурс «Живое пушкинское слово», в котором приняли участие чтецы и вокалисты-любители – дети и взрослые. В декабре театр стал площадкой для культурного диалога России и Китая, проведя шестидневный «Мо Янь фест» с дистанционным участием самого писателя, генерального директора Государственного Эрмитажа, декана Восточного факультета СПбГУ, академика Михаила Пиотровского, первого заместителя декана Восточного факультета СПбГУ, профессора Алексея Родионова, театроведов Надежды Таршис, Екатерины Морозовой, Натальи Витвицкой.

С каждым годом растет привлекательность Псковской драмы на российской театральной карте – это касается и зрительского интереса, и востребованности профессиональными фестивалями. Об этом свидетельствует и статистика посещений сайта театра: так, за последний год было зарегистрировано 170 тысяч визитов из Москвы и области, 162 тысячи визитов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 141 тысяча визитов из Псковской области. А всего на главную страницу сайта за год кликнули 1,46 миллиона раз.

Одной из самых ярких и значимых страниц в театральной жизни стал успех псковских спектаклей на Национальной театральной премии «Золотая маска». Из семи номинаций спектакля «Морфий» две стали призовыми: артистка Наталья Петрова стала лауреатом «Золотой маски» за лучшую женскую роль второго плана, Антон Федоров (режиссер и художник спектакля) и Александр Стройло, главный художник театра, – за лучшую работу художников по костюмам.

В 2024 году станет известно решение жюри премии, за которую спектакль «Лягушки» борется в восьми номинациях: «Лучший спектакль в драме. Большая форма», «Лучшая работа режиссера» (Никита Кобелев), «Лучшая женская роль» (Линда Ахметзянова), «Лучшая мужская роль» (Сергей Скобелев), «Лучшая мужская роль второго плана» (Денис Кугай), «Лучшая работа художника» (Нана Абдрашитова), «Лучшая работа художника по костюмам» (Нана Абдрашитова), «Лучшая работа художника по свету» (Игорь Фомин).

Гастролями Псковского театра драмы в составе Национального драматического театра России еще в январе открылось направление «Ведущие театры» федеральной программы «Большие гастроли», выступление прошло на сцене Луганского драматического театра. 28 мая спектакль «Дядя Ваня» был представлен на Международном театральном фестивале ТЮЗа им. А.А. Брянцева (Санкт-Петербург). 2 октября спектакль «Говорит Москва» участвовал в международном фестивале моноспектаклей «Соло» в Москве. 6 октября спектакль «Лягушки» (режиссер Никита Кобелев) открыл 33-й Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге.