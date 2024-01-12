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Ксения Чехова о спектакле «Мой не мой»: Мы многое изменили в ходе репетиций

О подготовке спектакля «Мой не мой» рассказала артистка Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, исполнительница главной роли Ксения Чехова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Подстрочник».

«Мы поменяли название пьесы с "С училища" на "Мой не мой", потому что в ходе репетиций мы многое изменили и даже убрали нескольких персонажей», - отметила она.

Ксения Чехова добавила, что новая театральная премьера – это пьеса белорусского драматурга, и коллектив театра сразу понял, что ее надо менять на русский лад, подстраивать под нашу страну. В результате, по ее словам, в спектакле «перекомпоновали сцены».

Артист Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, исполнитель главной роли Максим Митяшин добавил, что когда он увидел эту пьесу, она показалась ему достаточно любопытной с театрально-драматургической точки зрения современного человека и молодежи.

«Эта пьеса о конкретных проблемах, которые возникают у людей, когда у них нет определённых жизненных мотивов. И о том, что они делают на таком жизненном этапе, растут ли личностно, или деградируют», - поделился мнением о пьесе артист театра.

Кроме того, Максим Митяшин считает, что зрителя надо привлекать в театр, в том числе и ярким названием спектакля, потому что сейчас театру трудно конкурировать с обилием сериалов, кинопродуктов и с Интернетом.

«Рассказать молодому зрителю, что их жизнь исследуется в том числе и в театре – это важно и нужно. Говорить о том, что мы привлекаем зрителя в театр как-то радикально и остро, я бы не стал. Но любые способы привлечения должны работать» , - резюмировал гость студии.

Напомним, Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина 27 и 28 января покажет премьерный спектакль «Мой не мой» по мотивам современной пьесы Андрея Иванова «С училища» (2016), идущей в десятках театров и номинированной на Национальную театральную премию «Золотая маска».