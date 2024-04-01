Сцена / Спектакли

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник»: О любви, сексе и гастролях Ереванского русского драмтеатра в Пскове

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). В Пскове проходят «Большие гастроли» Ереванского государственного русского драматического театра имени К. С. Станиславского.

Вчера артисты представили на сцене Псковского драмтеатра «Маленькие трагедии» по циклу пьес Пушкина, а сегодня псковские зрители смогут увидеть спектакль «Люди. Звери. Обстоятельства» по пьесе драматурга Дона Нигро. Подробнее о «Больших гастролях» ведущая Дина Дабришюте поговорит с художественным руководителем Ереванского государственного русского драмтеатра имени К. С. Станиславского Кареном Нерсисяном и артисткой театра Еленой Варданян.

О сущности современного театра, о сексе и любви, о методах избавления от творческого стресса, об этом и многом другом — в эфире.