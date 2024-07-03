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Сцена / Спектакли

Более 55 тысяч зрителей посетили спектакли Псковского театра драмы в уходящем сезоне

05.07.2024 11:39|ПсковКомментариев: 0

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина подводит итоги 118-го театрального сезона. Сегодня, 5 июля, труппа сыграет два финальных спектакля – «Пиковую даму» и «Случайный вальс». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра. 

Всего с августа по июль состоялось 457 показов репертуарных спектаклей, театр стал организатором четырех фестивалей, а число зрителей превысило 55 тысяч. Более того, средняя заполняемость залов за сезон была более 91%.

В 118-м сезоне театр выпустил пять премьер. Художественный руководитель, заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Месхиев поставил спектакль «Мой не мой» по мотивам пьесы современного драматурга Андрея Иванова «С училища». Эту драму можно без преувеличения назвать самым обсуждаемым и заметным спектаклем уходящего сезона.

Две комедии классиков мировой драматургии пополнили репертуар большой и малой сцен. Ильгиз Зайниев, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», поставил пьесу Мольера «Амфитрион». Александра Пайчадзе обратилась к итальянской комедии Карло Гольдони «Влюбленные». Музыкант театра Иван Федоров стал автором идеи музыкально-поэтического вечера «Фламенко».

Детскую афишу дополнил спектакль «Большое космическое путешествие» для малышей от двух до шести лет. Пьесу для псковского театра написал драматург Петр Вяткин, а режиссером и художником спектакля выступила Александра Ловянникова – автор и других бэби-спектаклей театра.

Псковский театр драмы продолжил традицию проведения крупных фестивалей – музыкального фестиваля Crescendo с участием Дениса Мацуева, Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля, инклюзивного фестиваля «Другое искусство».

В 30-й раз в Пскове на Пушкинском театральном фестивале удалось собрать заметные спектакли последних лет. Участниками события стали Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой (Москва), Театр им. Ленсовета и Кукольный театр сказки (Санкт-Петербург), театр «Старый дом» (Новосибирск), «Театр-Театр» (Пермь), Театр кукол Республики Карелия, Тверской театр кукол. В составе гастрольных трупп приехали известные артисты Елена Камбурова, Сергей Мигицко, Анна Ковальчук, Сергей Перегудов.

Социокультурный фестиваль «Другое искусство» объединил коллективы и артистов из Пскова, Петербурга, Москвы и других городов России. На разных культурных площадках города свои работы представили Анвар Либабов, театр «Лицедеи» и Дом-интернат №1 (Санкт-Петербург), художница Наталья Шиндина (Пенза), Воронежский театр кукол, театральная компания «Разговоры» (Санкт-Петербург), театр «Лестница» (Краснодар), музыкальный коллектив «Овощи» (Москва), студия «Я и Ты» (Центр лечебной педагогики, Псков) рок-группа «Отцы и дети» (Псков), рок-группа «Аффинаж» (Санкт-Петербург). Все мероприятия были бесплатными для зрителей.

В 118-м сезоне театр стал площадкой для культурного диалога России и Китая, проведя шестидневный «Мо Янь фест» с дистанционным участием самого писателя Мо Яня и генерального директора Государственного Эрмитажа, историка-востоковеда Михаила Пиотровского. В режиссерской лаборатории фестиваля приняли участие артисты псковской труппы и российские режиссеры Константин Колесник, Фамил Джавадов, Роман Муромцев, Ленара Гадельшина. Проведение фестиваля было связано с первой в России постановкой романа Мо Яня «Лягушки», которую театр осуществил в 2023 году.

 

В начале сезона спектакль «Лягушки» был удостоен чести открыть ХХХIII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге – один из авторитетнейших театральных форумов, проходящих в России. Спектакль «Говорит Москва» участвовал в XV Международном фестивале моноспектаклей SOLO в Москве. Спектакль «Морфий» весной был представлен на VIII Международном фестивале национальных театров «Туганлык» в Уфе в качестве почетного гостя.

По-прежнему высокой остается туристическая привлекательность Псковской драмы. Во-первых, большим интересом пользуются спектакли театра, представляемые на фестивалях, во-вторых, фиксируется посещение театра гостями и из Москвы и Петербурга, и из Северо-Западного региона, и из более отдаленных точек. Об этом свидетельствует и статистика посещений сайта театра: так, за последний год было зарегистрировано 169 тысяч визитов из Москвы и области, 160 тысяч визитов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А всего на главную страницу сайта за год кликнули 1,4 миллиона раз.

На своей сцене Псковский театр драмы принял Ереванский русский драматический театр имени К. Станиславского в рамках зарубежной программы «Больших гастролей» и фестиваль «Гений места» с участием солистов Мариинского театра.

Театр продолжил серию благотворительных показов спектаклей, а также безвозмездно передавал билеты в фонды и организации, поддерживающие семьи военнослужащих –участников специальной военной операции. Более 3,5 тысяч человек бесплатно посетили мероприятия, организованные Пушкинским театром, в рамках этого социального проекта.

Продуктивный театральный сезон провела и детская мастерская «Гвозди», представив зрителям премьеру по произведениям Даниила Хармса «Не спать!». В продолжение темы интереса молодых к театру стоит отметить, что в этом сезоне 14,6 % всех билетов были приобретены по «Пушкинской карте».

Источник: Псковская Лента Новостей
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