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Псковский театр драмы покажет спектакль «Амфитрион» на фестивале в Казани

В Казани пройдет XVI всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Ремесло» с 3 по 8 декабря. Псковский академический театр драмы имени Пушкина представит спектакль «Амфитрион» 8 декабря. Постановка, созданная заслуженным деятелем Республики Татарстан Ильгизом Зайниевым, основана на пьесе великого комедиографа Жан-Батиста Мольера. В ней исследуется, какие роли играют олимпийские боги в нашей жизни сегодня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском театре драмы.

Фотографии: Псковский академический театр драмы имени Пушкина

Ильгиз Зайниев — один из лучших режиссеров Татарстана, он также руководит Татарским театром кукол «Экият», где и пройдет показ. Команда «Амфитриона» включает художника Геннадия Скоморохова, композитора Эльмира Низамова, художника света Ильшата Саякова, хормейстера Елену Обухову и репетитора по пластике Илону Гончар. Спектакль является частью проекта «Режиссеры национальных регионов России в Псковском театре драмы».

На фестивале «Ремесло» ожидаются 14 спектаклей из различных городов, включая Челябинск, Лысьву, Набережные Челны и другие. Все постановки можно будет увидеть на пяти театральных площадках Казани. В Пскове спектакли «Амфитриона» также будут показаны 22, 23 ноября и 4, 7 января.

Кроме того, в декабре псковичи смогут увидеть работы театров-участников фестиваля и спектакли молодого режиссера Тимура Кулова.