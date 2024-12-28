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Псковский театр драмы возобновит показ спектаклей с 20 января

Показ спектаклей в Псковском театре драмы возобновится 20 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина

С 24 декабря по 12 января в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина прошла новогодняя кампания. В праздничную афишу вошло 50 спектаклей для детей и взрослых, зрителями которых стали более 6 500 человек.

Две акции традиционно прошли в театре на каникулах. Совместный проект Пушкинского театра и Почты России позволил зрителям бесплатно отправить новогодние открытки близким по всей стране. Тысячу открыток из театра Почта России доставит в Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Сыктывкар, Рязань, Пермь, Новосибирскую, Челябинскую, Саратовскую области и другие города России. Сотни новогодних пожеланий оставили зрители театру и артистам, в их числе, например, добрые слова от туристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Сочи и, конечно, от постоянных зрителей, рассказали в театре.

После новогодней кампании труппа ушла на каникулы, но готова возобновить свою работу с 20 января.

В январе театр предлагает зрителям обратить внимание на спектакли большой сцены: 21 и 22 января – «Мой не мой» (по пьесе Андрея Иванова «С училища») режиссера Дмитрия Месхиева, 28 января – «Морфий» (Михаил Булгаков) режиссера Антона Федорова, 31 января – «Смерть Тарелкина» (Александр Сухово-Кобылин) режиссера Хуго Эриксена. Кроме того, 26 января в 150-й раз будет сыгран бэби-спектакль «Год Жирафа».

В афишах февраля, марта и апреля – последние премьеры театра: «Маленькие трагедии» (Александр Пушкин) в постановке Гульназ Балпеисовой, вечер романса «Перекресток» в постановке Дмитрия Месхиева, спектакль народного артиста России Игоря Волкова «Записки нервного капельдинера». В апреле состоится премьера спектакля Тимура Кулова «Каинова печать».

Ознакомиться с афишей можно по номеру телефона: 72-80-22 и онлайн.