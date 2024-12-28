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Постановку «Незнайка и его друзья» покажут в Псковском театре кукол 8 февраля

Псковский областной театр кукол приглашает 8 февраля посетить спектакль «Незнайка и его друзья», сообщили Псковской Ленте Новостей Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Вы узнаете, как Незнайка пытался рисовать портреты и писать стихи, как он осваивал музыкальные инструменты. Он считает, что ничему не надо учиться, все получится само собой, и с удивлением обнаруживает, что у него ничего не получается», - отметили в ТКД.

Постановку можно будет увидеть 8 февраля в 12:00 и 14:00 в Псковском областном театре кукол по адресу: улица Конная, дом №3.