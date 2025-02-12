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Последние показы комедии «Пленные духи» пройдут в псковском театре

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина объявил о последних показах комедии «Пленные духи», которая будет снята с репертуара в этом сезоне. Они назначены на 19 марта, 15 апреля и 22 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

«Пьеса «Пленные духи» (2002) братьев Пресняковых, ведущих российских драматургов начала XXI века, выводит на сцену писателей Андрея Белого, Александра Блока – гениев Серебряного века. Авторы неожиданно и дерзко делают хрестоматийных персонажей героями озорной комедии, едва ли не водевиля. Все живы, все веселы, все счастливы. «До желанного водораздела, до вершины великой весны, до неистового цветенья оставалось лишь раз вздохнуть…».

Премьера спектакля «Пленные духи» состоялась в Пскове в 2021 году, она же открыла цикл сотрудничества Псковского театра драмы с режиссерами из национальных театров страны. Создатели спектакля Айрат Абушахманов и Альберт Нестеров, соответственно, главный режиссер и главный художник Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури из Уфы, чьи совместные работы отмечены призами и наградами. Также в создании спектакля принимали участие художник по свету Ильшат Саяхов и хореограф Псковского театра драмы Илона Гончар.

В спектакле Псковского театра драмы заняты: Максим Плеханов – Саша (Блок), Валентина Банакова – Мама Саши, Александр Овчаренко – Андрей (Белый), народный артист РФ Владимир Свекольников и заслуженный артист РФ Виктор Яковлев – Дмитрий Иванович Менделеев, Екатерина Миронова – Люба, дочь Менделеева, Александр Артемьев – Сеня, Андрей Ярославлев – Федор.

«С момента премьеры спектакль посмотрели около десяти тысяч человек. Некоторые зрители назвали "Пленные духи" своей любимой комедией в театре, отмечая тонкий юмор произведения, замечательную игру актеров, удивительные авторские костюмы, философский подтекст; "умным и глубоким" спектакль назвали филологи. К сожалению, со спектаклями – даже с самыми любимыми зрителями – рано или поздно приходится расставаться. Нам остается напомнить псковичам, что театр – искусство живое, и каждый показ спектакля неповторим. Не откладывайте посещение спектаклей на неопределенное время – вдруг не успеете посмотреть. А спектакль "Пленные духи", который совсем скоро останется лишь в истории театра, приглашаем увидеть 19 марта, 15 апреля или 22 мая», - добавили в театре.