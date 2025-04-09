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Дополнительные спектакли внес Псковский театр драмы в летнюю афишу

Псковский театр драмы назначил дополнительные показы спектаклей «Маленькие трагедии», «Ревизор» и «Битва жизни» в июне и июле. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе, по просьбам зрителей Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина дополнил летнюю афишу спектаклями большой сцены, в том числе дневным показом.

Фото: Псковский театр драмы

5 и 6 июня в 19:00 будут представлены дополнительные спектакли «Маленькие трагедии». В центре работы Гульназ Балпеисовой по произведениям Пушкина – творческий путь молодого поэта и его жизненный выбор. Похождения легендарного Дон Гуана из «Каменного гостя» не могут не напомнить о «донжуанском списке» молодого ловеласа Пушкина. Фабула «Скупого рыцаря» в гротескном виде отражает отношения поэта со строгим и прижимистым отцом. Наконец, в «Моцарте и Сальери» сталкиваются два типа художника: сумасшедший и беспорядочный гений и, с другой стороны, размеренный и педантичный «ремесленник» от искусства. Премьера спектакля состоялась в ноябре 2024 года.

8 июня в 13:00 будет показан спектакль «Ревизор». Спектакль, созданный Петром Шерешевским как фантазия на темы знаменитой комедии Гоголя, еще в 2018 году ярко заявил о себе на престижных театральных площадках страны, а актриса Дарья Чураева принесла псковскому театру первую «Золотую маску» за роль Марьи Антоновны. В Пскове «Ревизор» и спустя семь лет вызывает повышенный интерес у зрителей, привлекает туристов и собирает аншлаги.

14 июля в 19:00 новым спектаклем «Битва жизни» будет закрыт 119-й театральный сезон. Премьера станет первым обращением Псковского театра драмы к творчеству Чарлза Диккенса за всю его историю. К повести обращается петербургский режиссер Андрей Гончаров. Эта история – о любви и самопожертвовании, смысле жизни и ее необратимом быстром течении. Премьера состоится 12, 13 и 14 июля.

Театр просит обратить внимание зрителей и на другие изменения в афише: по техническим причинам спектакль «Пиковая дама» с 5 и 6 июня будет перенесен на 3 и 4 июля. Билеты действительны.