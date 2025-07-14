Сцена / Спектакли

Псковский театр драмы откроет сезон спектаклем «Битва жизни» 26 августа

26 августа свежей премьерой – спектаклем Андрея Гончарова «Битва жизни» откроется 120-й юбилейный сезон Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Театр представил афишу до середины октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фотографии: Псковский театр драмы

Премьера повести о любви и самопожертвовании Чарлза Диккенса «Битва жизни» состоялась на большой сцене в июле. 26 и 27 августа пройдут четвертый и пятый показы спектакля. Роль доктора Джедлера исполняет Андрей Кузин, его дочерей Мэрьон и Грейс – обладательницы Национальной театральной премии России «Золотая маска» Дарья Чураева и Наталья Петрова.

В театре отметили, что спектакль «Битва жизни» теперь доступен по «Пушкинской карте». Следующие показы запланированы на 12 и 14 октября.

В августе зрителей приглашают также на новый спектакль Тимура Кулова «Каинова печать» (28, 31 августа), моноспектакль Линды Ахметзяновой «Говорит Москва» (29 и 30 августа), спектакль Антона Федорова «Морфий» (28 и 29 августа), вечер русского романса и русской поэзии «Перекресток» (28 августа), спектакли-кабаре «Постой, паровоз!» (30 августа) и «Постой, паровоз! Вторая ходка» (31 августа).

В сентябре и октябре на большой сцене будут сыграны все премьеры прошлого сезона: помимо «Битвы жизни», это «Маленькие трагедии» (7 сентября), «Каинова печать» (13, 14 сентября), «Перекресток» (14 сентября, 3, 4 октября); по многочисленным просьбам зрителей будет снова показан спектакль-концерт, посвященный юбилею Победы, «Глядя в небеса…» (12 сентября).

В афишу вошли и спектакли, пользующиеся большим зрительским интересом на протяжении нескольких лет, – «Пигмалион» (2, 3 сентября), «Бовари» (4 сентября, 10, 11 октября), «Зойкина квартира» (5 сентября), «Ревизор» (10 сентября), «Пиковая дама» (19, 20 сентября), «Лягушки» (8 и 9 октября), «Амфитрион» (15, 16 октября), «Мой не мой» (18 октября) и другие.

Спектакли с 21 сентября по 1 октября в афише отсутствуют в связи с гастролями труппы в Республике Алтай.

Театр продолжает работу над премьерами нового сезона – спектаклями «Баба Шанель» по пьесе Николая Коляды (режиссер Александр Суховский), «Винни-Пух и все-все-все» Алана Александра Милна (режиссер Дмитрий Шмаков), «Муму» Ивана Тургенева (режиссер Александр Суховский), экспериментальной премьерой по произведениям Даниила Хармса (режиссер Роман Муромцев), музыкальным спектаклем «Мохнатый шмель» (режиссер Дмитрий Месхиев). 17 апреля, в юбилейный, 120-й, день рождения Псковского театра драмы на большой сцене состоится премьера «Двух капитанов» Вениамина Каверина (режиссер Радион Букаев).

В репертуар вернутся спектакль Павла Зобнина «Дядя Ваня» и детский спектакль «Слон и птичка». В декабре Псковский театр драмы проведет первый конкурсный фестиваль бэби-спектаклей «Кроха-фест». Прием заявок на участие в фестивале открыт до 15 сентября.