Спектакль «Алёнушка и солдат» открыл 63-й сезон в Псковском театре кукол

В минувшие выходные в Псковском областном театре кукол состоялось открытие 63-го театрального сезона, он стартовал премьерой спектакля «Алёнушка и солдат», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

«Возвращался солдат со службы домой и попросился у старичков переночевать. Рассказали ему старики, какое горе случилось: Змей Горыныч прилетел и похитил их внучку любимую Алёнушку. Солдат пообещал пойти к Змею и освободить её. Сначала солдат хотел застрелить Змея из ружья, но слишком уж силен оказался соперник. Поняв, что силой ему Змея не одолеть, солдат решил действовать теперь смекалкой и нанялся к злодею, чтоб богатства его несметные сторожить. Наговорил одной голове на другую - сам Змей над собой расправу и учинил. Вернулись к старикам солдат и Алёнушка с победой над страшной бедой и зажили лучше, чем прежде», - рассказали о спектакле в театре кукол.

Как отметили в ТКД, новый сезон обещает маленьким зрителям массу ярких открытий и захватывающих впечатлений: «Юных любителей театра ждут новые постановки, интересные сюжеты и любимые герои, которые порадуют своей оригинальностью и неповторимостью».