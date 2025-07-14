Сцена / Спектакли

Псковский театр драмы отметит 120-летие премьерой спектакля «Два капитана»

Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина к своему 120-летию весной 2026 года представит премьеру спектакля «Два капитана» по роману Вениамина Каверина. Об это в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Подстрочник» рассказал кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев.

Весной 2026 года театр отметит свое 120-летие, и одним из главных событий станет премьера спектакля «Два капитана». Это первая постановка произведения в истории театра, и она имеет особое значение, так как роман связан с Псковом.

«Мы приобрели права на постановку и адаптировали пьесу для театральной сцены», — заявил Дмитрий Месхиев.

Премьера состоится 17 апреля 2026 года, и спектакль будет ориентирован на семейную аудиторию с возрастным ограничением 12+. По словам режиссера, постановка будет классической и доступной для зрителей разных возрастов, что делает её идеальным выбором для празднования юбилея театра.