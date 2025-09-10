Сцена / Спектакли

Ольга Бузова приедет в Псков с комедийный хитом «Мужчина нарасхват»

Псков готовится к самому яркому и смешному событию сезона: спектакль-хит 2025 года — искрометную комедию «Мужчина нарасхват» с российской певицей и телеведущей Ольгой Бузовой в главной роли покажут 2 октября в 19:00 в Доме офицеров, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

«Мужчина нарасхват» — это простая житейская история, предназначенная исключительно для отдыха и смеха. Суть сюжета в том, что главная героиня находится в поиске мужчины мечты, однако критерий у нее только один — финансовая обеспеченность будущего мужа. Лучше, конечно, чтобы он был олигархом, но и скромный владелец банка тоже подойдет. Разумеется, мужчина находится, и счастливая красотка уже собирается отправиться в свадебное путешествие, но тут, как снег на голову, обрушивается известие — принц женат, в браке счастлив, девушке ничего не светит. Героиня расстраивается и собирается жестоко мстить, испортив несостоявшемуся супругу жизнь тем, что оповестит жену о моральном облике мужа. События наслаиваются друг на друга очень быстро, и смех в зрительном зале не утихает на протяжении всего действия. Фактически, данная постановка — комедия положений, исполненная в классическом варианте.

Зрителей ждут:

Яркие диалоги и неожиданные повороты сюжета;

Легкость и юмор в стиле КВН, который не смолкает на протяжении всего спектакля;

Звездный состав: Ольга Бузова, Павел Гайдученко, Сергей Писаренко и Евгений Никишин.

«Мужчина нарасхват» — это гарантия отличного настроения и незабываемого вечера, полного смеха и задора.

