Сцена / Спектакли

В Псковском театре драмы состоялся показ спектакля для учеников Центра лечебной педагогики

Ученики Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области стали зрителями спектакля Камиля Хардина «Маленький принц». Закрытый благотворительный показ состоялся 2 октября в Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

В театре отметили, что давняя творческая дружба и совместные проекты связывают Псковский театр драмы и Центр лечебной педагогики. В этот раз по инициативе художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева и режиссера спектакля, артиста Камиля Хардина ученики и их родители были приглашены в театр на спектакль его актерской студии «Маленький принц».

«Поход в театр — это большое и радостное событие для наших ребят и их родителей, для кого-то это впервые. Каждый из нас отметил профессионализм актеров на сцене и невероятно теплую атмосферу в театре. Мы с большим интересом окунулись в эту волшебную историю Маленького принца. Время пролетело незаметно! Очень хочется возвращаться снова и снова!» — поделились в Центре лечебной педагогики.

«Одно удовольствие играть для таких зрителей — творческих ребят, которые и сами занимаются в театральной студии "Я и Ты" или увлекаются другими видами искусств: вчера участников спектакля не оставили без подарков, сделанных своими руками!» — рассказали в театре.