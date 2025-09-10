Сцена / Спектакли

Псковский театр драмы отметил 150-й показ бэби-спектакля «Невероятные приключения голубя Петра»

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина в юбилейный, 150-й, раз пригласил маленьких зрителей на спектакль о путешествиях его героя, голубя Петра. С момента премьеры его посмотрели 4 500 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Фото здесь и далее: Псковский театр драмы имени А.С. Пушкина

Спектакль «Невероятные приключения голубя Петра» по пьесе современного драматурга Юлии Поспеловой поставила в Пскове режиссер и художник Александра Ловянникова — автор нескольких десятков спектаклей для детей и подростков в театрах страны и зарубежья. В Псковском театре драмы Александра Ловянникова выпустила три бэби-спектакля, которые сегодня составляют репертуар «Маленького театра» и очень популярны у публики: «Год Жирафа» (2018), «Невероятные приключения голубя Петра» (2021), «Большое космическое путешествие» (2023).

Александра Ловянникова вспоминает, что «Невероятные приключения голубя Петра» придумывались с большой любовью:

«Наверное, это один из секретов популярности спектакля. Это честная, искренняя работа создателей и актеров. Конечно, это чувствуют и дети, и даже взрослые, которые выходят из бэби-театра с мыслью: “Да! Не стоит бояться выйти за границы привычного, пора исследовать мир!”».

В спектакле «Невероятные приключения голубя Петра» заняты: заслуженная артистка РФ Галина Шукшанова, Ислам Галиуллин, Мария Фомина и Анна Шуваева.

Напомним, в репертуаре Псковского театра драмы есть спектакли, рассчитанные на детей разных возрастов: от 2-х лет — бэби-спектакли («Большое космическое путешествие», «Невероятные приключения голубя Петра», «Год Жирафа»), от 6-ти лет — спектакли «Слон и птичка» и «Пиратский Новый год».

С афишей «Маленького театра» можно ознакомиться на официальном сайте театра.

А в декабре Псковский театр драмы проведет Всероссийский фестиваль спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест», куда также приглашает своих зрителей. А режиссер и художница Александра Ловянникова войдет в состав жюри.