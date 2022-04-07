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Выставка архивных документов времен войны открылась в псковском «Акваполисе»

Выставка «Без срока давности» архивных документов времен Великой Отечественной войны открылась в торговом комплексе «Акваполис» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Организаторами выставки выступают Театрально-концертная дирекция и комитет по культуре Псковской области.

«Мы должны помнить события страшных военных лет. Это наш долг перед павшими и наша обязанность перед нынешними и будущими поколениями», – отмечается в сообщении.

Ознакомиться с выставкой можно в праздничные выходные.