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Выставка карикатуры ко Дню смеха. ФОТОРЕПОРТАЖ

Выставка карикатуры Валерия Тарасенко ко Дню смеха открылась в Доме офицеров Пскова 31 марта. Публике представлено порядка 50 работ художника.

Как отметил Валерий Тарасенко, карикатурой он увлекся еще в детстве. Потом много рисовал в армии в дембельских альбомах, а когда поступил в Мурманское инженерно-морское училище, начал активно участвовать в создании комсомольской газеты, где его работы начали набирать популярность. Карикатуры Валерия Тарасенко публиковались в «Крокодиле», «Известиях», «Работнице», он был удостоен престижной премии «Золотой телëнок». Художник занимается карикатурой около 40 лет, это его первая выставка в Пскове.

Подробнее об открытии выставки — в фоторепортаже Анны Тягуновой.