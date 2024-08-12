Блоги / Анна Чуева

Внутренняя агрессия

Хочу порассуждать на тему внутренней агрессии и как с ней справляться. Знакомы ли вам эти чувства? Злости и одновременно беспомощности (безысходности). Когда вы думаете, что очень стараетесь, делаете все, что в ваших силах — здесь и сейчас. Но ничего не получается, все равно отношения не складываются, так как хочется, работа (дело) не прет, не дает благ, на которые вы рассчитываете, и еще бесят люди, которые смотрят на вас вопросительно, или еще хуже — с издевкой на все ваши попытки выбраться из «болота»?

Фото: freepik

Не легко справиться с внутренней агрессией, особенно самостоятельно, без помощи специалиста, но все возможно. Даю несколько рекомендаций, которые помогут вам проанализировать свою ситуацию:

Недостаточно стараетесь, либо делаете не из ресурса, а «потому что надо». Не знаете своей глобальной цели, не планируете шаги. Желание получить быстро, сделав мало, «хочу все и сразу». Нет веры в свой путь. Если вопрос касается отношений, я же стараюсь, а партнер нет, зачем мне это? А донесли ли вы мысль партнеру о том, что вы желаете работать над вашими отношениями, и принял ли он это к сведению? Больше ориентируетесь на «что подумают обо мне», «что скажут», ждете поддержки от других. Долго копите в себе эмоции, а когда они плещут через край, страдают самые близкие люди. Позвольте себе правильно проживать эмоции, спрашивайте, что я сейчас чувствую? На кого злюсь (себя, других, ситуацию)? Хочется покричать — покричите в поле, дайте своим эмоциям выплеск. Не бросайте сразу то, что вы задумали, возможно, эта мысль приведет вас к отличным результатам. Перестаньте себя гнобить, ругать, если что-то не получается, лучше подбадривайте и верьте в себя. Агрессия, если ее перевести в конструктивную злость, может быть очень мощным двигателем к вашим целям. Проанализируйте свои «вторичные выгоды» (причины): почему я еще не стал(а) успешной, счастливой, богатой, любимой личностью? Все эмоции, что в вас живут, это и есть вы и ваше проявление! Разрешите себе их хотя бы мысленно (проговорите: «Мне страшно, и мне можно бояться; мне грустно, и мне можно грустить; мне можно обижаться и так далее). Таким образом, вы научитесь понимать свои эмоции, а затем себя, других и мир.

Любой ваш шаг к мечте — лучше, чем никакого. Делайте хоть на «троечку», необязательно всегда на «отлично». Позвольте себе неидеальный путь к идеальному себе и своей жизни.

Анна Чуева