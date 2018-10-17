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Реплика Донецкого: Цацка за «выслугу лет»

Президент России Владимир Путин, как и полагается президенту, продолжает раздавать государственные награды. Вроде бы рутинный, сугубо ритуальный процесс: когда есть держава, то имеются и герои. Не могут не быть. А если не совсем герои, то люди, награжденные за те или иные заслуги. Поздравляем и завидуем молча. Или - не завидуем. Это уж у кого на что душевной широты хватит.

Однако иногда верховному награждению сопутствует легкий медийный ажиотаж. Обычно это происходит, когда высокой награды удостаиваются какие-нибудь скандальные знаменитости типа Филиппа Киркорова. Либо случается какой-то неожиданный конфуз. Например, в свежий наградной лист президента попали чиновники, которых потрепали подвыпившие футболисты Кокорин с Мамаевым. Понятно, что это простое совпадение. Но все равно получилось забавно. Будто президент специально наградил чиновников в качестве компенсации им морального вреда. Нарочно не придумаешь.

В тот же наградной список «заскочил» и один пскович, а именно - депутат Госдумы, «убитодорожник» Александр Васильев, удостоенный медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Вряд ли депутат из Пскова попал в указ случайно: такие вещи согласовываются в самых высоких инстанциях месяцами; но для многих псковичей попал совершенно неожиданно, и в местных соцсетях тут же возникло нечто вроде хайпа: а за что? За что, собственно, наградили парня? Неужели заслужил?

Так и вижу перекошенные презрением лица скобарей-недоброжелателей. Напомню, что в политических кругах Псковщины Александра Васильева принято считать выскочкой, баловнем судьбы, «шуткой» президента. Обычный инженер, создатель интернет-сообщества «Убитые дороги Пскова», Александр Васильев получил свои уорхоловские «15 минут славы», когда на одном из собраний создаваемого под выборы Общероссийского народного фронта приглянулся самому Владимиру Владимировичу. Репортаж о псковском общественнике показали по всем федеральным телеканалам. И карьера волшебным образом полетела в гору, как мощный кроссовер, преодолевая все возможные ямы и колдобины.

Я прекрасно помню, как на праймериз летом 2011 года чиновники «Единой России» даже не скрывали своих иронических улыбок в отношении «убитодорожника», но «импульс Путина» сработал четко, и 4 декабря 2011 года Александр Васильев по квоте ОНФ в партийных списках «ЕР» успешно въехал в Госдуму. На праймериз «Единой России» 2016-го года все было уже не столь гладко. Местная «элитка» засопротивлялась и давай вставлять палки в колеса. Псковские партайгенносе заблокировали кандидатуру Васильева, однако оказалось, что просто так, на кривой козе, члена центрального штаба ОНФ уже не объедешь, и Васильев вновь стал народным депутатом по спискам «Единой России». Местным единороссам оставалось только с досадой сглотнуть горечь.

И вот новый повод изойти на известные субстанции для злопыхателей - медаль от президента. А что, в самом деле, разве не заслужил? Скоро семь лет в Госдуме. Член комитета по транспорту, почетный «убитодорожник» объехал всю страну. Послушно голосовал за все инициативы «партии власти». За «закон подлецов» имени Димы Яковлева голосовал? Голосовал. За недавний закон о повышении пенсионного возраста, названный народом «законом людоедов»? Даже не сомневайтесь! Ну, а в том, что от депутатской деятельности г-на Васильева «убитые дороги» России не стали менее «убитыми», его личной вины нет. Главное: голосует парень, как надо.

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Жаль только, что вот именно из-за подобных «заслуг» неизбежно девальвируется статус самих государственных наград, вручаемых не за реальные достижения, не за труд или подвиг, а за «выслугу лет», за сервильность; неуклонно падает их цена, и народ называет медали - цацками. Люди постарше помнят брежневские времена. «О! Бровеносец опять себе цацку повесил». Наверное, обидно такое слышать в адрес государственной награды, но справедливо.

Саша Донецкий

Фото из Instagram Александра Васильева.