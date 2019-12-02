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Реплика Донецкого: Прореженные маршруты «Псковпассажиравтотранса»

Примерно в середине октября горожане, пользующиеся общественным транспортом в Пскове, узнали, что с нового года опять повысится плата за проезд в городских автобусах, а еще заметили, что автобусы на многих маршрутах стали ходить «через пень колоду». По расписанию автобус вроде должен быть, а его нет. Интервалы между автобусами заметно увеличились. Как результат, на автобусных остановках накапливались толпы недовольных пассажиров, а в салоны стало не вбиться. И это вовсе не в часы пик, утро и вечер, а в обычное время.

Естественно, раздраженные и опаздывающие граждане обратили свой гнев на кондукторов: «Что происходит? Расписание, вообще, существует? Или его можно послать на три буквы как утратившее силу?». На что не менее раздраженные кондукторы отвечали: «Обращайтесь к руководству предприятия! У них спрашивайте». Кто-то из пассажиров наверняка так и делал, то есть звонил, жаловался и ругался, и в середине ноября руководство «Псковпассажиравтотранса» наконец сподобилось сообщить, что - да: в Пскове увеличились-таки интервалы между рейсовыми автобусами на основных маршрутах. Вот вам новое расписание, нищеброды!

18 ноября неравнодушный гражданин Алексей Руденко опубликовал на сайте «Губернатор 60.рф» пост, выразивший возмущение ситуацией, цитирую:

«Вот вам жители и гости города Пскова очередной подарок от эффективного менеджмента. В ответ на повышение стоимости проезда в транспорте получите увеличение интервала движения. Особенно хорошо это в зимнее время. Зато удобные табло на четыре остановки сделали. Теперь будем не минуты смотреть там, а часы. Кстати, вопрос: а ожидание больше 59 минут предусматривает табло от Киянца?».

Гендиректора Николая Киянца в «Псковпассажиравтотрансе» давно нет, сбежал, как крыса с тонущего корабля, но спустя две недели, 29 ноября, на пост язвительного гражданина на губернаторском сайте, как это у них заведено, ответил чиновник, а именно председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, цитирую:

«В рамках плана финансового оздоровления ГППО «Псковпассажиравтотранс» ведется работа по снижению убытков предприятия, на основании чего был проведен анализ пассажиропотока в вечернее время по городским маршрутам, на которых используются автобусы большого класса. В результате полученных данных выявлено, что заполняемость автобусов в вечернее время не превышает 20-30%. В связи с чем, с целью более эффективного использования подвижного состава, руководством предприятия было принято решение об увеличении интервалов движения. На сегодняшний день не все автобусы, курсирующие по городу Пскову, оборудованы датчиками-приемниками, в связи с тем, что электронные табло работают в тестовом режиме».

Не станем прикидываться благостными шлангами и назовем сей жанр чиновничьего творчества его настоящим именем: банальная отписка, отлуп. Поблагодарим чиновника за редкостную оперативность: две недели потребовалось господину Елкину, чтобы сочинить четыре предложения, которые не что иное как вранье и издевательство.

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При чем тут вечернее время? В том-то и проблема, что автобусы стали ходить реже не только вечером, но и днем. Это все пассажиры заметили и без чиновника Елкина. Почитайте соцсети и форум разгневанных граждан под новостью об увеличении интервалов. Людей не обманешь. Они на служебных автомобилях по городу не передвигаются. Они общественным транспортом пользуются каждый день. И испытывают новшества по «снижению убытков предприятия» на собственных боках.

Что означает формула «автобусы будут ходить реже»? Еще один шаг к сбрасыванию социальных обязательств государственного предприятия. Будет реже, но дороже. И это в регионе, который, по последним данным статистики, опубликованным на портале РИА Новости, занимает 80-е место в России по зарплатам, 6-ое с конца. Цифры, конечно, впечатляют и даже шокируют, хотя никто из нас в «розовых очках» по земле не ходит. На Псковщине средняя зарплата *- 22,5 тысячи рублей. Доля работающих за зарплату ниже 15 тысяч рублей составляет почти 22%, то есть каждый пятый пскович. И на этом фоне «Псковпассажиравтотранс» снова поднимает цены на проезд и, как говорят, собирается отменить проездные билеты.

Наверное, так наши власти хотят приучать людей к ЗОЖ: не хватает денег на автобус, покупайте палки для скандинавской ходьбы. И на работу не опаздывайте!

Александр Донецкий